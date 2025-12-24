Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Надо объявлять войну". В Польше закатили истерику из-за России - 24.12.2025
https://1prime.ru/20251224/rossiya-865890508.html
"Надо объявлять войну". В Польше закатили истерику из-за России
"Надо объявлять войну". В Польше закатили истерику из-за России - 24.12.2025, ПРАЙМ
"Надо объявлять войну". В Польше закатили истерику из-за России
Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера о том, что глава национальной разведки США Тулси Габбард... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T21:26+0300
2025-12-24T21:26+0300
польша
сша
украина
тулси габбард
сергей лавров
ес
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера о том, что глава национальной разведки США Тулси Габбард проявляет разумный подход в вопросе так называемой "российской угрозы"."Желание повоевать у идиотов сильнее, чем любые контраргументы. Вопрос только в том, сколько среди этих поджигателей войны украинских агентов влияния, а сколько польскоязычных "друзей Украины", которые за украденные из нашей помощи денег готовы устроить любую заваруху?" — поинтересовался один комментатор."Западные спецслужбы потерпели поражение. Им не удалось уговорить политиков начать войну, как они ни старались и какие бы "доказательства" ни фабриковали. Наконец-то возвращается нормальность. Надо объявлять войну не России, а "глубинному государству", о котором говорила Габбард!" — отметил другой."Европейские элиты отчаянно стремятся к войне, потому что видят близкий крах", — выразил мнение еще один пользователь."Коалиция желающих — это группа авантюристов, которые хотят устроить заваруху (лучше всего руками поляков и прибалтов), а потом "взять все в свои руки" и преподнести на блюдечке "готовое решение". Выгодное им самим", — заключили читатели.Ранее Лешек Миллер заявил, что ЕС выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России.Так политик прокомментировал высказывания Тулси Габбард, которая утверждала, что "глубинное государство" стремится вовлечь США в военный конфликт с Россией и мешает процессу достижения мира на Украине, культивируя страх и истерию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил 11 декабря, что Россия не планирует никаких агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и готова письменно закрепить такие гарантии. Кремль также неоднократно подчеркивал, что Москва никому не угрожает, но будет внимательна к действиям, которые могут угрожать ее интересам.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
польша
сша
украина
польша, сша, украина, тулси габбард, сергей лавров, ес, нато
ПОЛЬША, США, УКРАИНА, Тулси Габбард, Сергей Лавров, ЕС, НАТО
21:26 24.12.2025
 

"Надо объявлять войну". В Польше закатили истерику из-за России

© flickr.com / 1GNC MünsterУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера о том, что глава национальной разведки США Тулси Габбард проявляет разумный подход в вопросе так называемой "российской угрозы".
"Желание повоевать у идиотов сильнее, чем любые контраргументы. Вопрос только в том, сколько среди этих поджигателей войны украинских агентов влияния, а сколько польскоязычных "друзей Украины", которые за украденные из нашей помощи денег готовы устроить любую заваруху?" — поинтересовался один комментатор.
"Западные спецслужбы потерпели поражение. Им не удалось уговорить политиков начать войну, как они ни старались и какие бы "доказательства" ни фабриковали. Наконец-то возвращается нормальность. Надо объявлять войну не России, а "глубинному государству", о котором говорила Габбард!" — отметил другой.
"Европейские элиты отчаянно стремятся к войне, потому что видят близкий крах", — выразил мнение еще один пользователь.
"Коалиция желающих — это группа авантюристов, которые хотят устроить заваруху (лучше всего руками поляков и прибалтов), а потом "взять все в свои руки" и преподнести на блюдечке "готовое решение". Выгодное им самим", — заключили читатели.
Ранее Лешек Миллер заявил, что ЕС выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России.
Так политик прокомментировал высказывания Тулси Габбард, которая утверждала, что "глубинное государство" стремится вовлечь США в военный конфликт с Россией и мешает процессу достижения мира на Украине, культивируя страх и истерию.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил 11 декабря, что Россия не планирует никаких агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и готова письменно закрепить такие гарантии. Кремль также неоднократно подчеркивал, что Москва никому не угрожает, но будет внимательна к действиям, которые могут угрожать ее интересам.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ПОЛЬША США УКРАИНА Тулси Габбард Сергей Лавров ЕС НАТО
 
 
Заголовок открываемого материала