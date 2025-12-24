"Надо объявлять войну". В Польше закатили истерику из-за России
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление бывшего премьер-министра Польши Лешека Миллера о том, что глава национальной разведки США Тулси Габбард проявляет разумный подход в вопросе так называемой "российской угрозы".
"Желание повоевать у идиотов сильнее, чем любые контраргументы. Вопрос только в том, сколько среди этих поджигателей войны украинских агентов влияния, а сколько польскоязычных "друзей Украины", которые за украденные из нашей помощи денег готовы устроить любую заваруху?" — поинтересовался один комментатор.
"Западные спецслужбы потерпели поражение. Им не удалось уговорить политиков начать войну, как они ни старались и какие бы "доказательства" ни фабриковали. Наконец-то возвращается нормальность. Надо объявлять войну не России, а "глубинному государству", о котором говорила Габбард!" — отметил другой.
"Европейские элиты отчаянно стремятся к войне, потому что видят близкий крах", — выразил мнение еще один пользователь.
"Коалиция желающих — это группа авантюристов, которые хотят устроить заваруху (лучше всего руками поляков и прибалтов), а потом "взять все в свои руки" и преподнести на блюдечке "готовое решение". Выгодное им самим", — заключили читатели.
Ранее Лешек Миллер заявил, что ЕС выставляет себя посмешищем, постоянно заявляя о якобы неминуемой угрозе со стороны России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил 11 декабря, что Россия не планирует никаких агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и готова письменно закрепить такие гарантии. Кремль также неоднократно подчеркивал, что Москва никому не угрожает, но будет внимательна к действиям, которые могут угрожать ее интересам.
