Правительство утвердило распределение дотаций регионам - 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило распределение дотаций Республике Карелия, Чеченской Республике и Саратовской области в общем на 2,1 миллиарда рублей, следует из соответствующего распоряжения кабмина. "Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2025 год (далее - дотации) в размере 2108000 тысяч рублей", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Как следует из распоряжения, Карелия получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей, Чечня - 608 миллионов, Саратовская область - 1 миллиард рублей. Отмечается, что условием предоставления дотаций бюджетам Карелии и Саратовской области является принятие их высшими исполнительными органами обязательств по использованию средств на финансирование социально значимых и первоочередных расходов консолидированных бюджетов. Помимо этого, условием предоставления дотации бюджету Чечни является принятие высшим исполнительным органом региона обязательства по использованию средств на финансирование расходов консолидированного бюджета субъекта: на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы выделят 308 миллионов рублей, на обеспечение социально значимых инфраструктурных проектов, предусматривающих развитие реального сектора экономики и увеличение налогового потенциала Чечни, - 300 миллионов рублей.
Правительство утвердило распределение дотаций Карелии, Чечне и Саратовской области
