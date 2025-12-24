Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило распределение дотаций регионам - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/rossiya-865892641.html
Правительство утвердило распределение дотаций регионам
Правительство утвердило распределение дотаций регионам - 24.12.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило распределение дотаций регионам
Правительство РФ утвердило распределение дотаций Республике Карелия, Чеченской Республике и Саратовской области в общем на 2,1 миллиарда рублей, следует из... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T22:38+0300
2025-12-24T22:38+0300
россия
финансы
чечня
карелия
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_80f6c3963a56c494725bb2eaedbbf76c.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило распределение дотаций Республике Карелия, Чеченской Республике и Саратовской области в общем на 2,1 миллиарда рублей, следует из соответствующего распоряжения кабмина. "Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2025 год (далее - дотации) в размере 2108000 тысяч рублей", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Как следует из распоряжения, Карелия получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей, Чечня - 608 миллионов, Саратовская область - 1 миллиард рублей. Отмечается, что условием предоставления дотаций бюджетам Карелии и Саратовской области является принятие их высшими исполнительными органами обязательств по использованию средств на финансирование социально значимых и первоочередных расходов консолидированных бюджетов. Помимо этого, условием предоставления дотации бюджету Чечни является принятие высшим исполнительным органом региона обязательства по использованию средств на финансирование расходов консолидированного бюджета субъекта: на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы выделят 308 миллионов рублей, на обеспечение социально значимых инфраструктурных проектов, предусматривающих развитие реального сектора экономики и увеличение налогового потенциала Чечни, - 300 миллионов рублей.
https://1prime.ru/20251223/siluanov-865845078.html
чечня
карелия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859710393_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2a48b192bda18c33a0221d01948cb1af.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, чечня, карелия, рф
РОССИЯ, Финансы, ЧЕЧНЯ, Карелия, РФ
22:38 24.12.2025
 
Правительство утвердило распределение дотаций регионам

Правительство утвердило распределение дотаций Карелии, Чечне и Саратовской области

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило распределение дотаций Республике Карелия, Чеченской Республике и Саратовской области в общем на 2,1 миллиарда рублей, следует из соответствующего распоряжения кабмина.
"Утвердить прилагаемое распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2025 год (далее - дотации) в размере 2108000 тысяч рублей", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
Как следует из распоряжения, Карелия получит из федерального бюджета 500 миллионов рублей, Чечня - 608 миллионов, Саратовская область - 1 миллиард рублей.
Отмечается, что условием предоставления дотаций бюджетам Карелии и Саратовской области является принятие их высшими исполнительными органами обязательств по использованию средств на финансирование социально значимых и первоочередных расходов консолидированных бюджетов.
Помимо этого, условием предоставления дотации бюджету Чечни является принятие высшим исполнительным органом региона обязательства по использованию средств на финансирование расходов консолидированного бюджета субъекта: на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы выделят 308 миллионов рублей, на обеспечение социально значимых инфраструктурных проектов, предусматривающих развитие реального сектора экономики и увеличение налогового потенциала Чечни, - 300 миллионов рублей.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Силуанов обсудил с главой Хакасии сбалансированность бюджета региона
Вчера, 17:04
 
РОССИЯФинансыЧЕЧНЯКарелияРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала