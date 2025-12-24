Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России промышленное производство в ноябре снизилось на 0,7 процента
В России промышленное производство в ноябре снизилось на 0,7 процента
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в ноябре снизилось на 0,7% в годовом выражении после роста на 3,1% в октябре, по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 4,1%, свидетельствуют данные Росстата. С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре текущего года промышленное производство снизилось на 1,5%. За январь-ноябрь промышленность выросла на 0,8% в годовом выражении. Согласно данным Росстата, промпроизводство в сфере добычи полезных ископаемых в ноябре в годовом выражении выросло на 0,7% после роста на 1,3% в октябре; в январе-ноябре – снизилось на 1,5% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в ноябре снизилась на 1% в годовом выражении после роста на 4,5% месяцем ранее; в январе-ноябре – выросла на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года. Последний раз обрабатывающая промышленность показывала снижение в годовом выражении в начале 2023 года. В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов снижение производства в ноябре замедлилось до 2,3% в годовом выражении с 3,3% в октябре; в январе-ноябре - составило 3,4%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром производство снизилось в ноябре на 3,4% в годовом выражении после роста на 1,3% месяцем ранее; за 11 месяцев – сократилось на 1,7%.
19:10 24.12.2025
 
В России промышленное производство в ноябре снизилось на 0,7 процента

Росстат: промышленное производство в России в ноябре снизилось на 0,7% в годовом выражении

© РИА Новости . Александр Гальперин
Завод
Завод. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Промышленное производство в России в ноябре снизилось на 0,7% в годовом выражении после роста на 3,1% в октябре, по сравнению с предыдущим месяцем сократилось на 4,1%, свидетельствуют данные Росстата.
С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре текущего года промышленное производство снизилось на 1,5%. За январь-ноябрь промышленность выросла на 0,8% в годовом выражении.
Согласно данным Росстата, промпроизводство в сфере добычи полезных ископаемых в ноябре в годовом выражении выросло на 0,7% после роста на 1,3% в октябре; в январе-ноябре – снизилось на 1,5% в годовом выражении. Обрабатывающая промышленность в ноябре снизилась на 1% в годовом выражении после роста на 4,5% месяцем ранее; в январе-ноябре – выросла на 2,6% к аналогичному периоду прошлого года. Последний раз обрабатывающая промышленность показывала снижение в годовом выражении в начале 2023 года.
В отрасли водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов снижение производства в ноябре замедлилось до 2,3% в годовом выражении с 3,3% в октябре; в январе-ноябре - составило 3,4%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром производство снизилось в ноябре на 3,4% в годовом выражении после роста на 1,3% месяцем ранее; за 11 месяцев – сократилось на 1,7%.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
В России снизилось производство легковых автомобилей
19:08
 
