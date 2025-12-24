https://1prime.ru/20251224/rosstat-865885762.html

Добыча угля в России в январе-ноябре выросла на 0,1 процента

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Добыча угля в России в январе-ноябре увеличилась на 0,1% в годовом выражении - до 389 миллионов тонн, в ноябре - также на 0,1% по сравнению с ноябрем прошлого года, до 38 миллионов тонн, следует из сообщения Росстата. Добыча каменного угля по итогам 11 месяцев составила 300 миллионов тонн, снизившись на 1,3% к аналогичному периоду 2024 года. Из него, в частности, добыча антрацита сократилась на 8,9% - до 18,6 миллиона тонн, а коксующегося угля - на 9,1%, до 92 миллионов тонн. Добыча рядового бурого угля (лигнита) за отчетный период увеличилась на 5% - до 89,8 миллиона тонн. Прочего каменного угля добыто 189 миллионов тонн (рост на 3,9% в годовом выражении). В 2024 году добыча угля в России сократилась на 0,6% - до 427 миллионов тонн.

