Средняя розничная цена бензина в России снижается седьмую неделю подряд

Средняя розничная цена бензина в России снижается седьмую неделю подряд - 24.12.2025, ПРАЙМ

Средняя розничная цена бензина в России снижается седьмую неделю подряд

Средняя розничная цена бензина в России снижается седьмую неделю подряд: с 15 по 22 декабря она опустилась на 0,07%, или на 5 копеек, до 64,65 рубля за литр, а... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T19:16+0300

2025-12-24T19:16+0300

2025-12-24T19:16+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России снижается седьмую неделю подряд: с 15 по 22 декабря она опустилась на 0,07%, или на 5 копеек, до 64,65 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,09%, или на 7 копеек, до 75,83 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина снизилась на 0,09%, или на 6 копеек, до 64,7 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,24%, или на 18 копеек, до 75,76 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,1%, до 61,4 рубля за литр, Аи-95 - на 0,06%, до 66,72 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,1% - до 88,86 рубля. Общая инфляция в стране со 16 по 22 декабря составила 0,2%. Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 39 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Тыве и Ингушетии - на 1,4%. Рост цен наблюдался в 12 субъектах РФ, более всего - в Костромской области (+0,5%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин выросли на 0,1%. Российские власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта, рассказали на прошлой неделе РИА Новости источники. В аппарате вице-премьера Александра Новака агентству пояснили, что решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.

