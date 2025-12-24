Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России в январе-ноябре снизилось производство СПГ - 24.12.2025, ПРАЙМ
В России в январе-ноябре снизилось производство СПГ
В России в январе-ноябре снизилось производство СПГ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-ноябре снизилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 29,9 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В ноябре показатель снизился в месячном выражении на 5,3%, а в годовом - вырос на 0,8%, составив 3,1 миллиона тонн. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1a/864963040_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3e92c79d2736394e7058156ee1c109fe.jpg
19:20 24.12.2025
 
В России в январе-ноябре снизилось производство СПГ

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета на западном берегу Обской губы Карского моря
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" в морском порту Саббета на западном берегу Обской губы Карского моря. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-ноябре снизилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 29,9 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В ноябре показатель снизился в месячном выражении на 5,3%, а в годовом - вырос на 0,8%, составив 3,1 миллиона тонн.
По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
Бензоколонка автозаправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Средняя розничная цена бензина в России снижается седьмую неделю подряд
