В России в январе-ноябре снизилось производство СПГ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-ноябре снизилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 29,9 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата. В ноябре показатель снизился в месячном выражении на 5,3%, а в годовом - вырос на 0,8%, составив 3,1 миллиона тонн. По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в России в январе-ноябре снизилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 29,9 миллиона тонн, свидетельствуют данные Росстата.
В ноябре показатель снизился в месячном выражении на 5,3%, а в годовом - вырос на 0,8%, составив 3,1 миллиона тонн.
По итогам 2024 года производство СПГ в России выросло на 5,4% - до 34,7 миллиона тонн.
