Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия по итогам января-ноября увеличила производство золота - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/rosstat-865886495.html
Россия по итогам января-ноября увеличила производство золота
Россия по итогам января-ноября увеличила производство золота - 24.12.2025, ПРАЙМ
Россия по итогам января-ноября увеличила производство золота
Россия по итогам января-ноября 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T19:23+0300
2025-12-24T19:23+0300
промышленность
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам января-ноября 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,7%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в ноябре 2025 года относительно ноября 2024 года производство золота выросло на 5,6%, а относительно предыдущего месяца - октября 2025 года - снижение составило 14,7%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
https://1prime.ru/20251224/rosstat-865886363.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2dac4e3352c84cdbbad8b916d7ed7b6f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, росстат
Промышленность, РОССИЯ, Росстат
19:23 24.12.2025
 
Россия по итогам января-ноября увеличила производство золота

Россия по итогам января-ноября увеличила производство золота на 5,7%

© РИА Новости . Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Слитки золота. Архивное фото
© РИА Новости . Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам января-ноября 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,7%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в ноябре 2025 года относительно ноября 2024 года производство золота выросло на 5,6%, а относительно предыдущего месяца - октября 2025 года - снижение составило 14,7%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ в морском порту Саббета на западном берегу Обской губы Карского моря - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
В России в январе-ноябре снизилось производство СПГ
19:20
 
ПромышленностьРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала