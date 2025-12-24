Россия по итогам января-ноября увеличила производство золота

https://1prime.ru/20251224/rosstat-865886495.html
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Россия по итогам января-ноября 2025 года увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 5,7%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в ноябре 2025 года относительно ноября 2024 года производство золота выросло на 5,6%, а относительно предыдущего месяца - октября 2025 года - снижение составило 14,7%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
