Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/rst-865869239.html
Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО
Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО - 24.12.2025, ПРАЙМ
Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО
Туроператоры в России могут получить отсрочку по уплате взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) в выездном туризме на три месяца – с января на апрель | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T11:48+0300
2025-12-24T11:48+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
рф
дмитрий чернышенко
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Туроператоры в России могут получить отсрочку по уплате взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) в выездном туризме на три месяца – с января на апрель 2026 года, следует из сообщения пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ). "Просим дать поручение Минэкономразвития России разработать соответствующий проект распоряжения, предусматривающий реализацию права правительства РФ принять решение о переносе срока уплаты взноса в ФПО с 15 января на 15 апреля 2026 года", - цитирует РСТ обращение Минэкономразвития к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. На минувшей неделе Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития с предложением снизить взносы в ФПО в 2025 и 2026 годах. Однако, как пишет РСТ, в министерстве ответили, что проработка предложений по реформированию механизма потребует времени. А перенос срока уплаты взноса на более поздний период является целесообразной временной мерой. Летом правительство России снизило размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты - продлен до 15 января 2026 года.
https://1prime.ru/20251210/rst-865411914.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f7fc862568b180d772d4f35d232694d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, рф, дмитрий чернышенко, российский союз туриндустрии
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Чернышенко, Российский союз туриндустрии
11:48 24.12.2025
 
Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО

РСТ: туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО на три месяца

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Туроператоры в России могут получить отсрочку по уплате взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) в выездном туризме на три месяца – с января на апрель 2026 года, следует из сообщения пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Просим дать поручение Минэкономразвития России разработать соответствующий проект распоряжения, предусматривающий реализацию права правительства РФ принять решение о переносе срока уплаты взноса в ФПО с 15 января на 15 апреля 2026 года", - цитирует РСТ обращение Минэкономразвития к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.
На минувшей неделе Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития с предложением снизить взносы в ФПО в 2025 и 2026 годах.
Однако, как пишет РСТ, в министерстве ответили, что проработка предложений по реформированию механизма потребует времени. А перенос срока уплаты взноса на более поздний период является целесообразной временной мерой.
Летом правительство России снизило размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты - продлен до 15 января 2026 года.
Бангкок, Таиланд
В РСТ рассказали о бронировании туров в Таиланд
10 декабря, 17:41
 
ЭкономикаТуризмБизнесРОССИЯРФДмитрий ЧернышенкоРоссийский союз туриндустрии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала