https://1prime.ru/20251224/rst-865869239.html
Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО
Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО - 24.12.2025, ПРАЙМ
Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО
Туроператоры в России могут получить отсрочку по уплате взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) в выездном туризме на три месяца – с января на апрель | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T11:48+0300
2025-12-24T11:48+0300
2025-12-24T11:48+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
рф
дмитрий чернышенко
российский союз туриндустрии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Туроператоры в России могут получить отсрочку по уплате взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) в выездном туризме на три месяца – с января на апрель 2026 года, следует из сообщения пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ). "Просим дать поручение Минэкономразвития России разработать соответствующий проект распоряжения, предусматривающий реализацию права правительства РФ принять решение о переносе срока уплаты взноса в ФПО с 15 января на 15 апреля 2026 года", - цитирует РСТ обращение Минэкономразвития к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. На минувшей неделе Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития с предложением снизить взносы в ФПО в 2025 и 2026 годах. Однако, как пишет РСТ, в министерстве ответили, что проработка предложений по реформированию механизма потребует времени. А перенос срока уплаты взноса на более поздний период является целесообразной временной мерой. Летом правительство России снизило размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты - продлен до 15 января 2026 года.
https://1prime.ru/20251210/rst-865411914.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_1f7fc862568b180d772d4f35d232694d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, рф, дмитрий чернышенко, российский союз туриндустрии
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Чернышенко, Российский союз туриндустрии
Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО
РСТ: туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО на три месяца