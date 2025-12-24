https://1prime.ru/20251224/rst-865869239.html

Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО

Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО - 24.12.2025, ПРАЙМ

Российские туроператоры смогут получить отсрочку по уплате взносов в ФПО

Туроператоры в России могут получить отсрочку по уплате взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) в выездном туризме на три месяца – с января на апрель | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T11:48+0300

2025-12-24T11:48+0300

2025-12-24T11:48+0300

экономика

туризм

бизнес

россия

рф

дмитрий чернышенко

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860336403_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b0293f0d867ae3e15054773d68bc590.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Туроператоры в России могут получить отсрочку по уплате взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) в выездном туризме на три месяца – с января на апрель 2026 года, следует из сообщения пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ). "Просим дать поручение Минэкономразвития России разработать соответствующий проект распоряжения, предусматривающий реализацию права правительства РФ принять решение о переносе срока уплаты взноса в ФПО с 15 января на 15 апреля 2026 года", - цитирует РСТ обращение Минэкономразвития к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. На минувшей неделе Российский союз туриндустрии обратился в Минэкономразвития с предложением снизить взносы в ФПО в 2025 и 2026 годах. Однако, как пишет РСТ, в министерстве ответили, что проработка предложений по реформированию механизма потребует времени. А перенос срока уплаты взноса на более поздний период является целесообразной временной мерой. Летом правительство России снизило размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты - продлен до 15 января 2026 года.

https://1prime.ru/20251210/rst-865411914.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, рф, дмитрий чернышенко, российский союз туриндустрии