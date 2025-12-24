https://1prime.ru/20251224/rubl--865880536.html

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в среду днем

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в среду днем - 24.12.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже снижается в среду днем

Рубль в среду днем снижается к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T17:05+0300

2025-12-24T17:05+0300

2025-12-24T17:05+0300

экономика

рынок

торги

сша

европа

дмитрий бабин

"бкс мир инвестиций"

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859570216_0:36:1315:776_1920x0_80_0_0_c797f8444f81246f2cb99f604ea8f7a0.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль в среду днем снижается к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.50 мск рос на 4 копейки - до 11,15 рубля. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,11% - до 62,45 доллара за баррель. РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ Юань растет на 0,4%. В течение дня курс китайской валюты двигается в диапазоне 11,1–11,25 рубля. "Рубль после негативного старта активно дешевел к юаню и обновил вчерашний минимум. В середине торгов российская валюта резко скорректировалась, отыграв более половины ощутимых дневных потерь. Таким образом, несмотря на поддержку налогового фактора, рубль не только не сумел продолжить укрепление предыдущих трех сессий, но и сдает позиции", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Вероятно, многие экспортеры заранее продали ощутимо подорожавшую в середине месяца иностранную валюту для фискальных платежей, пик которых приходится на 25 и 29 декабря, предположил он. Торги в среду проходят в условиях пониженной ликвидности — в США, Европе и ряде азиатских стран рынки в канун Рождества закрываются досрочно или не работают, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "В фокусе российской статистики — публикация данных по промышленному производству и потребительской инфляции за ноябрь… А вечером состоится традиционная встреча президента с крупнейшими компаниями страны, где обсудят ключевые направления совместной работы на 2026 год", - говорит аналитик. Пара юань/рубль немного не дошла до ближайшего сопротивления в области 11,28–11,3 рубля и может уже в конце недели предпринять еще одну попытку преодолеть это техническое препятствие, добавил Бабин.

https://1prime.ru/20251224/tsb-865880231.html

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, европа, дмитрий бабин, "бкс мир инвестиций", ук альфа-капитал