В США сделали громкое заявление о российском рубле
За последние двенадцать месяцев российский рубль продемонстрировал самое значительное укрепление по отношению к доллару с 1994 года, обогнав по этому показателю | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T21:34+0300
2025-12-24T21:34+0300
рынок
bloomberg
мировая экономика
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. За последние двенадцать месяцев российский рубль продемонстрировал самое значительное укрепление по отношению к доллару с 1994 года, обогнав по этому показателю основные мировые валюты, сообщает Bloomberg. "В этом году российский рубль опередил все основные валюты по отношению к доллару &lt;…&gt; С начала года рубль укрепился на 45% и на данный момент торгуется около 78 рублей за доллар. &lt;…&gt; Согласно данным, за последние 12 месяцев укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года", — говорится в материале.Издание поясняет, что этому способствовало снижение спроса на иностранную валюту в России. Ранее в ноябре в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ России сообщалось, что укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось на ценах.
21:34 24.12.2025
 
В США сделали громкое заявление о российском рубле

Bloomberg: российский рубль стал самой крепкой валютой в 2025 году

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. За последние двенадцать месяцев российский рубль продемонстрировал самое значительное укрепление по отношению к доллару с 1994 года, обогнав по этому показателю основные мировые валюты, сообщает Bloomberg.
"В этом году российский рубль опередил все основные валюты по отношению к доллару <…> С начала года рубль укрепился на 45% и на данный момент торгуется около 78 рублей за доллар. <…> Согласно данным, за последние 12 месяцев укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года", — говорится в материале.
Издание поясняет, что этому способствовало снижение спроса на иностранную валюту в России.
Ранее в ноябре в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ России сообщалось, что укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось на ценах.
