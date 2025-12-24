https://1prime.ru/20251224/rubl-865890689.html

В США сделали громкое заявление о российском рубле

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. За последние двенадцать месяцев российский рубль продемонстрировал самое значительное укрепление по отношению к доллару с 1994 года, обогнав по этому показателю основные мировые валюты, сообщает Bloomberg. "В этом году российский рубль опередил все основные валюты по отношению к доллару <…> С начала года рубль укрепился на 45% и на данный момент торгуется около 78 рублей за доллар. <…> Согласно данным, за последние 12 месяцев укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года", — говорится в материале.Издание поясняет, что этому способствовало снижение спроса на иностранную валюту в России. Ранее в ноябре в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ России сообщалось, что укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось на ценах.

