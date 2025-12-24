https://1prime.ru/20251224/rubl-865890689.html
В США сделали громкое заявление о российском рубле
В США сделали громкое заявление о российском рубле - 24.12.2025, ПРАЙМ
В США сделали громкое заявление о российском рубле
За последние двенадцать месяцев российский рубль продемонстрировал самое значительное укрепление по отношению к доллару с 1994 года, обогнав по этому показателю | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T21:34+0300
2025-12-24T21:34+0300
2025-12-24T21:34+0300
рынок
bloomberg
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:92:3073:1820_1920x0_80_0_0_9e535e2dc419d65a1439fe56c56560b4.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. За последние двенадцать месяцев российский рубль продемонстрировал самое значительное укрепление по отношению к доллару с 1994 года, обогнав по этому показателю основные мировые валюты, сообщает Bloomberg. "В этом году российский рубль опередил все основные валюты по отношению к доллару <…> С начала года рубль укрепился на 45% и на данный момент торгуется около 78 рублей за доллар. <…> Согласно данным, за последние 12 месяцев укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года", — говорится в материале.Издание поясняет, что этому способствовало снижение спроса на иностранную валюту в России. Ранее в ноябре в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ России сообщалось, что укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось на ценах.
https://1prime.ru/20251223/dollar-865800732.html
https://1prime.ru/20251224/rosstat-865886056.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83341/10/833411003_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4c990465ffa0dd4f1b0e3ee270808905.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, bloomberg, мировая экономика
Рынок, Bloomberg, Мировая экономика
В США сделали громкое заявление о российском рубле
Bloomberg: российский рубль стал самой крепкой валютой в 2025 году
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ.
За последние двенадцать месяцев российский рубль продемонстрировал самое значительное укрепление по отношению к доллару с 1994 года, обогнав по этому показателю основные мировые валюты, сообщает Bloomberg
.
"В этом году российский рубль опередил все основные валюты по отношению к доллару <…> С начала года рубль укрепился на 45% и на данный момент торгуется около 78 рублей за доллар. <…> Согласно данным, за последние 12 месяцев укрепление рубля было самым сильным как минимум с 1994 года", — говорится в материале.
Назван срок, когда доллар снова будет стоить 90 рублей
Издание поясняет, что этому способствовало снижение спроса на иностранную валюту в России.
Ранее в ноябре в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ России сообщалось, что укрепление рубля, произошедшее с начала текущего года, в основном уже отразилось на ценах.
Средняя розничная цена бензина в России снижается седьмую неделю подряд