Российский рынок акций незначительно растет в среду днем - 24.12.2025
Российский рынок акций незначительно растет в среду днем
Российский рынок акций незначительно растет в среду днем - 24.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций незначительно растет в среду днем
Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в среду, следует из данных торгов. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T15:34+0300
2025-12-24T15:34+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864725159_0:213:3263:2048_1920x0_80_0_0_da721df61275848011ababb6952c2a4d.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в среду, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.23 мск рос на 0,2% до 2 730,77 пункта. Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,26%, до 62,54 доллара за баррель. "Российский рынок акций в среду, 24 декабря, сумел выйти в плюс после слабого старта торгов, однако рост носит сдержанный характер. Инвесторы продолжают действовать осторожно на фоне возобновившейся неопределенности вокруг судьбы российских активов за рубежом", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам". Риски, связанные с обсуждением в ЕС возможных механизмов конфискации замороженных средств в 2026 году, а также неоднозначные сигналы из США по теме потенциального урегулирования украинского конфликта, ограничивают готовность рынка к более уверенному движению вверх, добавил он. Последняя полная торговая неделя года традиционно проходит в режиме затухания - крупные игроки фиксируют позиции, частные инвесторы готовятся к праздникам, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "Индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2726,33 пункта в середине дня в среду, сырьевые товары лидируют на фоне исторического рекорда платины, цены на которую превысили 2300 долларов унцию из-за дефицита предложения, перебоев в ЮАР и перетока запасов в США перед тарифами", - комментирует Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". В лидерах роста привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,66%), обыкновенные акции "Русала" (+1,48%), префы "Ленэнерго " (+1,21%) и "Транснефти" (+0,94%). В лидерах снижения - бумаги "М. Видео" (-3,54%), "Русгидро" (-1,93%), "Фосагро" (−1,67%), "Фармсинтеза" (−1,28%) и ЛСР (−1,23%). "Без форс-мажорных новостей индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит год в диапазоне 2700–2750–2800 пунктов. Перспективы 2026-го - в потенциале роста бенчмарка до 3300–3500 пунктов при благоприятном сценарии по геополитике и продолжении цикла снижения ставки", - считает Силаев. Абрамов ожидает закрытия в "красной" зоне. "В целом мы ожидаем, что до конца года индекс Мосбиржи продолжит движение в узком боковом диапазоне 2700–2800 пунктов при отсутствии внешних или внутренних шоков. Торговая активность будет постепенно снижаться по мере ухода крупных участников торгов на новогодние каникулы", - прогнозирует Вишневский.
рынок, торги, акции, сша, юар, мосбиржа, финам, ес
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, ЮАР, Мосбиржа, Финам, ЕС
15:34 24.12.2025
 
Российский рынок акций незначительно растет в среду днем

Российский рынок акций показывает небольшой рост днем в среду

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в среду, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.23 мск рос на 0,2% до 2 730,77 пункта.
Февральский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,26%, до 62,54 доллара за баррель.
"Российский рынок акций в среду, 24 декабря, сумел выйти в плюс после слабого старта торгов, однако рост носит сдержанный характер. Инвесторы продолжают действовать осторожно на фоне возобновившейся неопределенности вокруг судьбы российских активов за рубежом", - рассказал Максим Абрамов из ФГ "Финам".
Риски, связанные с обсуждением в ЕС возможных механизмов конфискации замороженных средств в 2026 году, а также неоднозначные сигналы из США по теме потенциального урегулирования украинского конфликта, ограничивают готовность рынка к более уверенному движению вверх, добавил он.
Последняя полная торговая неделя года традиционно проходит в режиме затухания - крупные игроки фиксируют позиции, частные инвесторы готовятся к праздникам, отмечает Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"Индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2726,33 пункта в середине дня в среду, сырьевые товары лидируют на фоне исторического рекорда платины, цены на которую превысили 2300 долларов унцию из-за дефицита предложения, перебоев в ЮАР и перетока запасов в США перед тарифами", - комментирует Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер".
В лидерах роста привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (+1,66%), обыкновенные акции "Русала" (+1,48%), префы "Ленэнерго " (+1,21%) и "Транснефти" (+0,94%).
В лидерах снижения - бумаги "М. Видео" (-3,54%), "Русгидро" (-1,93%), "Фосагро" (−1,67%), "Фармсинтеза" (−1,28%) и ЛСР (−1,23%).
"Без форс-мажорных новостей индекс Мосбиржи, скорее всего, завершит год в диапазоне 2700–2750–2800 пунктов. Перспективы 2026-го - в потенциале роста бенчмарка до 3300–3500 пунктов при благоприятном сценарии по геополитике и продолжении цикла снижения ставки", - считает Силаев.
Абрамов ожидает закрытия в "красной" зоне.
"В целом мы ожидаем, что до конца года индекс Мосбиржи продолжит движение в узком боковом диапазоне 2700–2800 пунктов при отсутствии внешних или внутренних шоков. Торговая активность будет постепенно снижаться по мере ухода крупных участников торгов на новогодние каникулы", - прогнозирует Вишневский.
Экономика Рынок Торги Акции США ЮАР Мосбиржа Финам ЕС
 
 
