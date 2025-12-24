https://1prime.ru/20251224/santa-865801565.html

"Обман с Тайным Сантой": названы самые обидные новогодние уловки мошенников

МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. В выходные и праздничные дни фиксируется повышение количества мошеннических схем, особенно в предновогодний период. Аферисты пользуются тем, что люди планируют крупные траты на мероприятия и подарки, рассказал агентству "Прайм" руководитель сектора направления "Информационная безопасность" Лиги Цифровой Экономики Сергей Тунчик."Например, используют розыгрыши билетов на концерты известных исполнителей или новогодние мероприятия в крупных городах. Для участия предлагается заполнить форму с персональными данными и банковскими реквизитами для оплаты комиссии в случае выигрыша. Однако никакого розыгрыша не проводится —с карты жертвы просто списываются деньги", - предупредил он.В последнее время набирает популярность игра по обмену подарками с незнакомцами "Тайный Санта". Поэтому участились случаи, когда злоумышленники организуют группы в социальных сетях или мессенджерах для проведения этой игры. Далее участникам сообществ администратор высылает всем один адрес — свой. Также известны случаи создания поддельных сайтов, имитирующих популярные платформы для этой игры. Оставляя персональную информацию на подобных сайтах, пользователи рискуют передать свои данные третьим лицам, предупредил эксперт.Традиционно большинство людей на продолжительные новогодние праздники планируют поездки. Злоумышленники могут размещать реальные фотографии отелей и квартир, однако после того, как производится оплата, исчезают с деньгами жертв.В 2025 году распространенным способом для обмана являются различные схемы в мессенджерахв групповых чатах и каналах, где мошенники, выдавая себя за участников или администраторов, предлагают "эксклюзивные" сделки. Например, персональная рассылка о выгодных предложениях или розыгрыши путевок.При оплате услуг крайне не рекомендуется переводить деньги на личные счета путем прямых банковских переводов или переходить по подозрительным ссылкам для оплаты. Процесс должен осуществляться через защищенный платежный шлюз, чтобы обмен средствами между покупателем и продавцом был безопасен. К тому же никогда нельзя сообщать код из SMS для "подтверждения бронирования", его запрашивают только мошенники.Для подтверждения заказов следует звонить по номеру телефона, указанному на официальном сайте. Особое внимание уделите вашим документам, задумайтесь, когда в очередной раз вас просят прислать копию паспорта или удостоверения личности, паспортных данных бывает вполне достаточно для оформления документов бронирования.В дополнение ко всем перечисленным предосторожностям рекомендуется использовать антивирусное программное обеспечение на персональных устройствах и своевременно устанавливать обновления для браузера и операционной системы. Тем самым можно минимизировать активное заражение и нежелательные последствия, заключил Сергей Тунчик.

