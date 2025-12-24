Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе

https://1prime.ru/20251224/sboy-865893164.html
2025-12-24T22:59+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Согласно сайту, сбои начались в среду около 21.32 мск, по состоянию на 22.08 мск поступили более 14 тысяч сообщений о неполадках в работе сервиса. Около 82% пользователей жалуются на потерю связи с сервером, наибольшее число сообщений о неполадках фиксируется в США, Германии и Великобритании, следует из данных платформы.
