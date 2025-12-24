https://1prime.ru/20251224/sboy-865893164.html

Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе

Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе - 24.12.2025, ПРАЙМ

Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе

Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T22:59+0300

2025-12-24T22:59+0300

2025-12-24T22:59+0300

технологии

бизнес

сша

германия

великобритания

steam

downdetector

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Согласно сайту, сбои начались в среду около 21.32 мск, по состоянию на 22.08 мск поступили более 14 тысяч сообщений о неполадках в работе сервиса. Около 82% пользователей жалуются на потерю связи с сервером, наибольшее число сообщений о неполадках фиксируется в США, Германии и Великобритании, следует из данных платформы.

https://1prime.ru/20251216/rossiya-865612835.html

сша

германия

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, сша, германия, великобритания, steam, downdetector, в мире