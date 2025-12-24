Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе - 24.12.2025
Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе
Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе - 24.12.2025, ПРАЙМ
Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе
Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T22:59+0300
2025-12-24T22:59+0300
технологии
бизнес
сша
германия
великобритания
steam
downdetector
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859599064_0:79:2001:1204_1920x0_80_0_0_3c1402a93a2b10c40ae82976835aace4.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Согласно сайту, сбои начались в среду около 21.32 мск, по состоянию на 22.08 мск поступили более 14 тысяч сообщений о неполадках в работе сервиса. Около 82% пользователей жалуются на потерю связи с сервером, наибольшее число сообщений о неполадках фиксируется в США, Германии и Великобритании, следует из данных платформы.
сша
германия
великобритания
технологии, бизнес, сша, германия, великобритания, steam, downdetector, в мире
Технологии, Бизнес, США, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Steam, Downdetector, В мире
22:59 24.12.2025
 
Пользователи Steam по всему миру столкнулись со сбоями в его работе

Downdetector сообщила о сбоях в работе Steam по всему миру

© РИА Новости . Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Пользователи игрового сервиса Steam по всему миру столкнулись со сбоями в работе, следует из данных на сайте платформы Downdetector, которая отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Согласно сайту, сбои начались в среду около 21.32 мск, по состоянию на 22.08 мск поступили более 14 тысяч сообщений о неполадках в работе сервиса. Около 82% пользователей жалуются на потерю связи с сервером, наибольшее число сообщений о неполадках фиксируется в США, Германии и Великобритании, следует из данных платформы.
ТехнологииБизнесСШАГЕРМАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯSteamDowndetectorВ мире
 
 
