При взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС
При взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС - 24.12.2025, ПРАЙМ
При взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС
Двое сотрудников ДПС и находившееся рядом с ними подозрительное лицо погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве, сообщили РИА Новости в СК РФ.
2025-12-24T09:26+0300
2025-12-24T09:26+0300
2025-12-24T09:26+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Двое сотрудников ДПС и находившееся рядом с ними подозрительное лицо погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве, сообщили РИА Новости в СК РФ. Как ранее сообщал СК, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на улице Елецкой на юге столицы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС. Возбуждено уголовное дело, будет назначен и ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая. "В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли", - говорится в сообщении.
При взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС
