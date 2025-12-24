https://1prime.ru/20251224/sk-865863031.html

При взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС

При взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС - 24.12.2025, ПРАЙМ

При взрыве на юге Москвы погибли двое сотрудников ДПС

Двое сотрудников ДПС и находившееся рядом с ними подозрительное лицо погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве, сообщили РИА Новости в СК РФ. | 24.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Двое сотрудников ДПС и находившееся рядом с ними подозрительное лицо погибли при взрыве на Елецкой улице в Москве, сообщили РИА Новости в СК РФ. Как ранее сообщал СК, следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на улице Елецкой на юге столицы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС. Возбуждено уголовное дело, будет назначен и ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая. "В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также лицо, находившееся рядом с полицейскими, погибли", - говорится в сообщении.

