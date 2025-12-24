https://1prime.ru/20251224/slovakija-865855828.html

Словакия готова заблокировать новые попытки изъятия российских активов

мировая экономика

россия

экономика

украина

словакия

брюссель

виктор орбан

ес

мид рф

мид

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Словакия "полна решимости" заблокировать новые попытки Еврокомиссии изъять российские активы в Европе, заявил замглавы правящей в стране партии SMER, евродепутат Любош Блаха. Ранее в декабре Брюсселе прошел саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет. "Словакия и премьер-министр (Роберт) Фицо в качестве главы правительства полны решимости сделать всё, чтобы в будущем не было возможным такое бесстыдное ограбление, которое ничему не помогло бы, а лишь превратило бы некогда надежное европейское сообщество в обычную банду грабителей и привело бы к огромной эскалации конфликта", - сказал Блаха газете "Известия". Еврокомиссия одержимо пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.

украина

словакия

брюссель

2025

