Москва занимает второе место по экономике среди мегаполисов, заявил Собянин
Москва занимает второе место по экономике среди мегаполисов, заявил Собянин - 24.12.2025, ПРАЙМ
Москва занимает второе место по экономике среди мегаполисов, заявил Собянин
Москва уверенно занимает второе место по экономике крупнейших мегаполисов планеты, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Москва уверенно занимает второе место по экономике крупнейших мегаполисов планеты, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня по размеру экономики мы уверенно занимаем второе место среди крупнейших мегаполисов планеты", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
россия, москва, сергей собянин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
15:28 24.12.2025
 
Москва занимает второе место по экономике среди мегаполисов, заявил Собянин

Собянин: Москва занимает второе место по экономике крупнейших мегаполисов мира

Москва
Москва - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Москва. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Москва уверенно занимает второе место по экономике крупнейших мегаполисов планеты, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Сегодня по размеру экономики мы уверенно занимаем второе место среди крупнейших мегаполисов планеты", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
