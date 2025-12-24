https://1prime.ru/20251224/sobyanin-865877016.html

Москва занимает второе место по экономике среди мегаполисов, заявил Собянин

2025-12-24T15:28+0300

экономика

россия

москва

сергей собянин

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Москва уверенно занимает второе место по экономике крупнейших мегаполисов планеты, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня по размеру экономики мы уверенно занимаем второе место среди крупнейших мегаполисов планеты", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.

россия, москва, сергей собянин