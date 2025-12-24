https://1prime.ru/20251224/sobyanin-865877016.html
Москва занимает второе место по экономике среди мегаполисов, заявил Собянин
Москва занимает второе место по экономике среди мегаполисов, заявил Собянин - 24.12.2025, ПРАЙМ
Москва занимает второе место по экономике среди мегаполисов, заявил Собянин
Москва уверенно занимает второе место по экономике крупнейших мегаполисов планеты, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T15:28+0300
2025-12-24T15:28+0300
2025-12-24T15:28+0300
экономика
россия
москва
сергей собянин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845802665_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c277e5f0ce24e06b72222c499ce65c60.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Москва уверенно занимает второе место по экономике крупнейших мегаполисов планеты, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Сегодня по размеру экономики мы уверенно занимаем второе место среди крупнейших мегаполисов планеты", - сказал Собянин в ходе своего отчета перед депутатами Мосгордумы.
https://1prime.ru/20251217/moskva-865627079.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/01/845802665_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2cde22474f2705f5843fdbe7d3b6d927.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей собянин
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин
Москва занимает второе место по экономике среди мегаполисов, заявил Собянин
Собянин: Москва занимает второе место по экономике крупнейших мегаполисов мира