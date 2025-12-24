Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников

https://1prime.ru/20251224/sovfed--865869940.html
2025-12-24T12:01+0300
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких. Изменения вносятся, в частности, в закон "О правительстве Российской Федерации", в антикоррупционное законодательство. В соответствии с документами, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через использование государственной системы "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества и других ведомств. После вступления законов в силу госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, как это происходит сейчас. При этом необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе. В соответствии с документами, госслужащие будут обязаны предоставлять такие сведения при возникновении установленных законом обстоятельств. Например, при приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего. Законы должны вступить в силу с 1 января 2026 года.
