Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/sovfed--865869940.html
Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников
Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников - 24.12.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников
Сенаторы одобрили два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T12:01+0300
2025-12-24T12:01+0300
общество
фнс россии
росфинмониторинг
росреестр
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/60/842526088_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6dc7476918da326e0d09206f31cfacf3.jpg
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких. Изменения вносятся, в частности, в закон "О правительстве Российской Федерации", в антикоррупционное законодательство. В соответствии с документами, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через использование государственной системы "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества и других ведомств. После вступления законов в силу госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, как это происходит сейчас. При этом необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе. В соответствии с документами, госслужащие будут обязаны предоставлять такие сведения при возникновении установленных законом обстоятельств. Например, при приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего. Законы должны вступить в силу с 1 января 2026 года.
https://1prime.ru/20251219/sovfed--865706103.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/60/842526088_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_181b9346ee95d2329c9776e0e5191fb1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , фнс россии, росфинмониторинг, росреестр
Общество , ФНС России, Росфинмониторинг, Росреестр
12:01 24.12.2025
 
Совфед одобрил отмену ежегодных деклараций о доходах чиновников

Совфед одобрил два закона, отменяющих ежегодные декларации о доходах чиновников

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких.
Изменения вносятся, в частности, в закон "О правительстве Российской Федерации", в антикоррупционное законодательство.
В соответствии с документами, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через использование государственной системы "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества и других ведомств.
После вступления законов в силу госслужащие не будут обязаны ежегодно подавать декларации о доходах и имуществе, как это происходит сейчас. При этом необходимость подачи декларации сохранится при поступлении на службу, назначении на должность, переводе.
В соответствии с документами, госслужащие будут обязаны предоставлять такие сведения при возникновении установленных законом обстоятельств. Например, при приобретении имущества, стоимость которого превышает общий трехлетний доход семьи госслужащего.
Законы должны вступить в силу с 1 января 2026 года.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Совфед одобрил закон, разрешающий кандидатам указывать статус самозанятого
19 декабря, 11:58
 
ОбществоФНС РоссииРосфинмониторингРосреестр
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала