Совфед увеличил штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг
Совфед увеличил штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг - 24.12.2025
Совфед увеличил штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T12:19+0300
2025-12-24T12:19+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических. Законом увеличиваются штрафы за указанное правонарушение и составят: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/76371/32/763713264_172:0:2839:2000_1920x0_80_0_0_34991fdd0e91a81f6553baeaec33f247.jpg
россия, газ, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, Газ, Совет Федерации
12:19 24.12.2025
 
Совфед увеличил штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг

Совфед одобрил закон, увеличивающий штрафы за навязывание дополнительных услуг

© РИА Новости . Владимир Федоренко
Здание Совета Федерации РФ
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.
В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических.
Законом увеличиваются штрафы за указанное правонарушение и составят: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Здание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.12.2025
Совфед ужесточил ответственность банков за нарушение прав потребителей
19 декабря, 11:19
 
ЭкономикаРОССИЯГазСовет Федерации
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала