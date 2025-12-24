Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед одобрил закон о единых правилах проведения имущественных торгов - 24.12.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о единых правилах проведения имущественных торгов
Совфед одобрил закон о единых правилах проведения имущественных торгов - 24.12.2025, ПРАЙМ
Совфед одобрил закон о единых правилах проведения имущественных торгов
Сенаторы одобрили закон об унификации процедуры проведения имущественных торгов, позволяющий проводить их по единым правилам. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T12:51+0300
2025-12-24T12:51+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об унификации процедуры проведения имущественных торгов, позволяющий проводить их по единым правилам. Документ подготовлен по поручению президента России и направлен на повышение уровня конкуренции на торгах, обеспечение равного доступа к государственному и муниципальному имуществу, снижение издержек участников торгов. Закон унифицирует с 1 июля 2026 года процедуры допуска к участию в имущественных торгах и устанавливает единый порядок их организации и проведения. Торги будут проводится на электронных площадках, определенных правительством РФ. Информация о заключенном договоре будет включаться в государственную информационную систему "Торги". А для фиксации нарушений в ходе торгов будет использоваться государственная информационная система "Независимый регистратор", которая уже применяется при проведении госзакупок. Одновременно определяются полномочия организатора торгов и оператора электронной площадки. Участники торгов будут вносить задаток, если федеральными законами не предусмотрен иной способ обеспечения заявки на участие в них. Также закрепляется положение о недопустимости взимания платы за участие в торгах в пользу оператора электронной площадки. Документом вводится обязанность заключать договор с участником торгов, занявшим второе место, если победитель уклоняется от заключения договора. Помимо этого, определяются случаи, когда торги признаются несостоявшимися. Также вводится десятидневный мораторий на заключение договора по итогам торгов, чтобы заинтересованные лица могли обжаловать результаты торгов в антимонопольном органе. Торги, решения о проведении которых были приняты до 1 июля 2026 года, будут проводиться в порядке, действующем до этой даты. С 1 января 2027 года при проведении электронных торгов на сайте торгов и электронной площадке будет осуществляться мониторинг доступности (работоспособности) электронной площадки; фиксация, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий или бездействия участников и организатора торгов, оператора электронной площадки. Принятие закона позволит упростить процедуру предоставления имущества, снизить количество нарушений, увеличить поступления от реализованного имущества в бюджеты всех уровней и обеспечит возможность планировать их объем, считают в ФАС.
россия, рф, совфед
Экономика, РОССИЯ, РФ, Совфед
12:51 24.12.2025
 
Совфед одобрил закон о единых правилах проведения имущественных торгов

Совфед одобрил закон об упрощении проведения имущественных торгов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон об унификации процедуры проведения имущественных торгов, позволяющий проводить их по единым правилам.
Документ подготовлен по поручению президента России и направлен на повышение уровня конкуренции на торгах, обеспечение равного доступа к государственному и муниципальному имуществу, снижение издержек участников торгов.
Закон унифицирует с 1 июля 2026 года процедуры допуска к участию в имущественных торгах и устанавливает единый порядок их организации и проведения.
Торги будут проводится на электронных площадках, определенных правительством РФ. Информация о заключенном договоре будет включаться в государственную информационную систему "Торги". А для фиксации нарушений в ходе торгов будет использоваться государственная информационная система "Независимый регистратор", которая уже применяется при проведении госзакупок.
Одновременно определяются полномочия организатора торгов и оператора электронной площадки. Участники торгов будут вносить задаток, если федеральными законами не предусмотрен иной способ обеспечения заявки на участие в них. Также закрепляется положение о недопустимости взимания платы за участие в торгах в пользу оператора электронной площадки.
Документом вводится обязанность заключать договор с участником торгов, занявшим второе место, если победитель уклоняется от заключения договора. Помимо этого, определяются случаи, когда торги признаются несостоявшимися. Также вводится десятидневный мораторий на заключение договора по итогам торгов, чтобы заинтересованные лица могли обжаловать результаты торгов в антимонопольном органе.
Торги, решения о проведении которых были приняты до 1 июля 2026 года, будут проводиться в порядке, действующем до этой даты. С 1 января 2027 года при проведении электронных торгов на сайте торгов и электронной площадке будет осуществляться мониторинг доступности (работоспособности) электронной площадки; фиксация, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий или бездействия участников и организатора торгов, оператора электронной площадки.
Принятие закона позволит упростить процедуру предоставления имущества, снизить количество нарушений, увеличить поступления от реализованного имущества в бюджеты всех уровней и обеспечит возможность планировать их объем, считают в ФАС.
Заголовок открываемого материала