Совфед рассмотрит законы о штрафах за навязывание услуг - 24.12.2025
Совфед рассмотрит законы о штрафах за навязывание услуг
2025-12-24T00:27+0300
2025-12-24T00:27+0300
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Совфед на итоговом заседании палаты в осеннюю сессию в среду рассмотрит законы о штрафах за навязывание услуг, отказ от ежегодных деклараций госслужащих, об отнесении к ветеранам боевых действий прокуроров и сотрудников Следственного комитета РФ. В повестке заседания – около 40 законов, в том числе об установлении механизма самоограничения прав на участие в азартных играх, об усилении ответственности за навязывание потребителю дополнительных товаров или услуг за отдельную плату – штраф может составить до 500 тысяч рублей. В повестке заседания два закона, отменяющие ежегодные декларации о доходах чиновников, при этом вводится постоянный контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких. В соответствии с документами, контроль за денежными средствами и имуществом госслужащих и их близких станет непрерывным и будет осуществляться в режиме реального времени через использование государственной системы "Посейдон". Благодаря этому сервису можно будет оперативно получать информацию от ФНС, Росфинмониторинга, Росреестра, Росимущества и других ведомств. Сенаторы рассмотрят вопрос о продлении срока проведения эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования и расширения перечня его участников, а также рассмотрят поправки в закон "Об образовании", расширяющие перечень заказчиков целевого обучения по программам высшего образования за счет бюджета. К рассмотрению планируются законы о создании инфраструктуры сельского туризма виноградарскими и винодельческими хозяйствами, об отнесении к ветеранам боевых действий прокуроров и сотрудников Следственного комитета РФ, а также поправки в Жилищный кодекс РФ по вопросам технического обслуживания лифтового оборудования в многоквартирных домах.
