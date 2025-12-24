https://1prime.ru/20251224/spch-865881719.html
Зарплаты учителей должны быть не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Зарплаты за ставку учителя в России должны быть одинаковыми, приличными, не ниже МРОТ, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Моя позиция: надо всё упростить. Надо сделать выплаты по ставке везде одинаковые, приличные, не ниже МРОТ. И ставка учителя не должна быть ниже этой суммы. А дальше уже классное руководство, проверка тетрадей, внеклассная работа, местные надбавки", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.
