Зарплаты учителей должны быть не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ

Зарплаты учителей должны быть не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ - 24.12.2025, ПРАЙМ

Зарплаты учителей должны быть не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ

Зарплаты за ставку учителя в России должны быть одинаковыми, приличными, не ниже МРОТ, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского... | 24.12.2025

2025-12-24T17:28+0300

2025-12-24T17:28+0300

2025-12-24T17:28+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Зарплаты за ставку учителя в России должны быть одинаковыми, приличными, не ниже МРОТ, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Моя позиция: надо всё упростить. Надо сделать выплаты по ставке везде одинаковые, приличные, не ниже МРОТ. И ставка учителя не должна быть ниже этой суммы. А дальше уже классное руководство, проверка тетрадей, внеклассная работа, местные надбавки", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.

