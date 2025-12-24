Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зарплаты учителей должны быть не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ
Зарплаты учителей должны быть не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ - 24.12.2025, ПРАЙМ
Зарплаты учителей должны быть не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ
Зарплаты за ставку учителя в России должны быть одинаковыми, приличными, не ниже МРОТ, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского... | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Зарплаты за ставку учителя в России должны быть одинаковыми, приличными, не ниже МРОТ, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Моя позиция: надо всё упростить. Надо сделать выплаты по ставке везде одинаковые, приличные, не ниже МРОТ. И ставка учителя не должна быть ниже этой суммы. А дальше уже классное руководство, проверка тетрадей, внеклассная работа, местные надбавки", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ
17:28 24.12.2025
 
Зарплаты учителей должны быть не ниже МРОТ, заявил глава СПЧ

Фадеев: зарплаты за ставку учителя в России должны быть одинаковыми и приличными

© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Валерий Фадеев - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Зарплаты за ставку учителя в России должны быть одинаковыми, приличными, не ниже МРОТ, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
"Моя позиция: надо всё упростить. Надо сделать выплаты по ставке везде одинаковые, приличные, не ниже МРОТ. И ставка учителя не должна быть ниже этой суммы. А дальше уже классное руководство, проверка тетрадей, внеклассная работа, местные надбавки", - сказал Фадеев на встрече с журналистами.
Названы регионы с самым быстрым ростом средних зарплат
Заголовок открываемого материала