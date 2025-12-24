https://1prime.ru/20251224/spch-865883649.html

Детьми мигрантов необходимо заниматься по их приезде, заявил глава СПЧ

2025-12-24T18:39+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Детьми мигрантов в России необходимо заниматься по их приезде в страну, они не должны пропускать обучение в школах, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. "Мы не должны допускать, чтобы малолетние дети (мигрантов - ред.) не ходили в школу, а, как в XIX веке, помогали на базаре своим родителям. Как только ребенок приезжает в Россию, надо им заниматься. Это не выкручивание рук, не нарушение прав, это великое достижение цивилизации - все дети учатся", - сказал Фадеев на встрече с журналистами. Он отметил, что если ребенок не может сдать вступительный экзамен по русскому языку, то ему нужно "вернуться в свою страну". Кроме того, глава СПЧ призвал снова обратить внимание на вопрос сложности этого экзамена. "Надо больше доверия школам, педагогам, директорам. Мне-то представлялось, что школа сама должна принимать решение – брать этого ребенка или не брать, потому что ей учить. Мне кажется, это ключевой момент – школа должна принимать решение. Поскольку у нас атмосфера борьбы с коррупцией, решили формализовать эти процедуры и перевести все в тесты. Здесь все-таки не коррупционеры, а педагоги, директора – я бы им все-таки доверился", - добавил Фадеев.

