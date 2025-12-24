https://1prime.ru/20251224/sposoby-865859650.html

Названы самые популярные способы обмана россиян перед Новым годом

Названы самые популярные способы обмана россиян перед Новым годом - 24.12.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные способы обмана россиян перед Новым годом

Фальшивый "Тайный Санта" и фейковые розыгрыши призов стали самыми распространенными способами обмана россиян перед Новым годом - мошенники пытаются выманить... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T05:56+0300

2025-12-24T05:56+0300

2025-12-24T06:22+0300

финансы

бизнес

общество

дальний восток

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865859650.jpg?1766546563

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Фальшивый "Тайный Санта" и фейковые розыгрыши призов стали самыми распространенными способами обмана россиян перед Новым годом - мошенники пытаются выманить деньги и данные пользователей, говорится в совместном исследовании F6 и RuStore, данные которого есть в распоряжении РИА Новости. "Одной из наиболее популярных схем мошенничества в конце 2025 года стала онлайн-афера, замаскированная под "Тайного Санту". Мошенники создают фальшивые сайты, предлагая пользователям участвовать в игре для исполнения новогодних желаний. В результате участники заполняют анкеты и указывают, что они хотят получить в подарок. После чего их перенаправляют в боты в мессенджерах, которые предлагают подписаться пользователям на фишинговые каналы", - говорится в исследовании . "В 2025 году повысилось количество фальшивых розыгрышей, что традиционно становится причиной финансовых потерь пользователей. Пользователям обещают призы - от смартфонов до денежных выигрышей, но на практике сайт перенаправляет в пункты выдачи, где выясняется, что приза нет в наличии. Далее пользователям предлагают оплатить "пошлину" за "выигранный" подарок", - уточняется там же. По данные аналитиков, только с помощью одного такого фишингового ресурса за период с 10 по 16 декабря мошенники похитили около 200 тысяч рублей. По аналогичной схеме злоумышленники действовали, предлагая пользователям арендовать загородные дома. За несколько месяцев они похитили более 2,3 миллиона рублей у 300 пользователей. Еще одним распространенным способом обмана перед праздниками стали фальшивые Telegram-каналы, где "продавались" деликатесы якобы от производителей с Дальнего Востока и Севера России. Так, например, за килограмм камчатского краба мошенники требовали 2200 рублей, за аналогичный вес гребешка или мидий - по 1000 рублей, а за 250 граммов икры - 2400 рублей. С пользователей, которые хотели совершить заказ, требовали предоплату, после получения которой мошенники пропадали. "За последние годы мы видели огромное количество мошеннических схем, которые активизируются аккурат под Новый год: продажа фейковых билетов на новогодние мероприятия, покупка елок и подарков, аренда коттеджей и номеров отелей на новогодние праздники, бронирование авиабилетов. К сожалению, в предпраздничной суете и спешке многие пользователи часто теряют бдительность и попадаются в сети мошенников", - прокомментировал руководитель департамента Digital Risk Protection F6 Станислав Гончаров. Эксперты советуют россиянам не участвовать в розыгрышах и лотереях на неофициальных сайтах, всегда проверять доменные имена с помощью специализированных сервисов и обращать внимание на дату создания сайта, чтобы не попасть на мошенников, которые готовят свои ресурсы за несколько дней до запуска схемы.

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, общество , дальний восток