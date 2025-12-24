Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансовый маркетплейс Сравни подвел итоги года в кредитовании бизнеса - 24.12.2025
Финансовый маркетплейс Сравни подвел итоги года в кредитовании бизнеса
Финансовый маркетплейс Сравни подвел итоги года в кредитовании бизнеса
2025-12-24T12:30+0300
2025-12-24T12:30+0300
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Финансовый маркетплейс Сравни отметил в 2025 году продолжение уверенного интереса бизнеса к финансовому кредитованию. Общий объем запросов на финансирование через сервис превысил 250 миллиардов рублей, рассказал Равшан Хадыров, директор по развитию малого и среднего бизнеса в Сравни. "Это колоссальный показатель, который говорит о высокой инвестиционной активности бизнеса", - подчеркнул он. Особого внимания заслуживает уникальный рыночный баланс: средняя сумма запрошенного и одобренного кредита полностью совпали, составив 5 миллионов рублей. "Это свидетельствует о двух важных трендах. Во-первых, предприниматели стали реалистичнее оценивать свои возможности и приходят с уже выверенными бизнес-планами. Во-вторых, алгоритмы предварительного скоринга на стороне маркетплейса стали настолько точными, что ожидания бизнеса и возможности банков синхронизировались", - отметил Равшан Хадыров. Структура спроса смещается в сторону комплексных инструментов. Помимо классических кредитов, в топ вышли эквайринг, банковские гарантии и лизинг. Это подтверждает, что бизнес ищет не просто "живые деньги", а эффективные рычаги для операционной деятельности, заключил он.
12:30 24.12.2025
 
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 17.11.2025
Сравни рассказал о социальной роли цифровых платформ
17 ноября, 12:29
