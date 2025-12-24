Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США раскрыли имена активистов, которым запретили въезд в страну - 24.12.2025, ПРАЙМ
В США раскрыли имена активистов, которым запретили въезд в страну
ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. В госдепартаменте США раскрыли имена пяти активистов, которым ранее был запрещен въезд в страну за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, все они оказались гражданами европейских государств. Во вторник США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, сообщил госсекретарь Марко Рубио. "Мы ввели санкции против: Тьерри Бретона, одного из главных разработчиков Закона о цифровых услугах. В августе 2024 года, занимая должность европейского комиссара по внутреннему рынку и цифровым услугам, он опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон (ЕС- ред.) о цифровых услугах, угрожал Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом (Дональдом – ред.) Трампом", - написала в соцсети X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс. Ограничения были также наложены на главу британского НКО "Центр по противодействию цифровой ненависти" Имрана Ахмеда за его призывы заблокировать американских "антипрививочников", включая Роберта Кеннеди-младшего, который с тех пор стал министром здравоохранения в администрации президента США Дональда Трампа, отметила она. В список также попали главы немецких НКО Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, а также глава британского "Глобального индекса дезинформации" Клэр Мелфорд, сообщила заместитель госсекретаря. В администрации Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии
В США раскрыли имена активистов, которым запретили въезд в страну

ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. В госдепартаменте США раскрыли имена пяти активистов, которым ранее был запрещен въезд в страну за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, все они оказались гражданами европейских государств.
Во вторник США ввели запрет на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и спикеров, сообщил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы ввели санкции против: Тьерри Бретона, одного из главных разработчиков Закона о цифровых услугах. В августе 2024 года, занимая должность европейского комиссара по внутреннему рынку и цифровым услугам, он опубликовал письмо, в котором, ссылаясь на Закон (ЕС- ред.) о цифровых услугах, угрожал Илону Маску накануне его онлайн-интервью с президентом (Дональдом – ред.) Трампом", - написала в соцсети X заместитель госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс.
Ограничения были также наложены на главу британского НКО "Центр по противодействию цифровой ненависти" Имрана Ахмеда за его призывы заблокировать американских "антипрививочников", включая Роберта Кеннеди-младшего, который с тех пор стал министром здравоохранения в администрации президента США Дональда Трампа, отметила она.
В список также попали главы немецких НКО Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон, а также глава британского "Глобального индекса дезинформации" Клэр Мелфорд, сообщила заместитель госсекретаря.
В администрации Трампа неоднократно критиковали власти ЕС за попытки цензуры в отношении американских компаний и лидеров мнений.
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен на то, чтобы "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. Еврокомиссия позже определила ряд компаний, включая Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация), Microsoft, сеть X как наиболее крупные онлайн-платформы. Такие компании попали под прямой надзор Еврокомиссии
 
