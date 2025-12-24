Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай ограничивает поставки редкоземельных элементов в США, пишет Bloomberg - 24.12.2025
Китай ограничивает поставки редкоземельных элементов в США, пишет Bloomberg
Китай ограничивает поставки редкоземельных элементов в США, пишет Bloomberg - 24.12.2025, ПРАЙМ
Китай ограничивает поставки редкоземельных элементов в США, пишет Bloomberg
Китай продолжает ограничивать поставки редкоземельных элементов в США, необходимых Вашингтону для выстраивания собственных производств постоянных магнитов и... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T20:44+0300
2025-12-24T20:44+0300
мировая экономика
промышленность
китай
сша
вашингтон
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859597330_0:1:900:507_1920x0_80_0_0_06f20ed168d7f00d42aef1ff267e5333.jpg
ВАШИНГТОН, 24 дек – ПРАЙМ. Китай продолжает ограничивать поставки редкоземельных элементов в США, необходимых Вашингтону для выстраивания собственных производств постоянных магнитов и другой продукции, несмотря на соглашение, достигнутое в октябре между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином, утверждает Блумберг со ссылкой на чиновников и участников рынка. "Более десяти потребителей, производителей, правительственных чиновников и экспертов в области торговли заявили, что несмотря на увеличение поставок готовой продукции Китаем, главным образом постоянных магнитов, американские производители по-прежнему не могут приобрести необходимые компоненты для самостоятельного производства этих изделий, что является ключевым приоритетом для администрации (США – ред.)", - пишет агентство. Китай препятствует усилиям Соединенных Штатов по созданию собственной промышленной переработки редкоземельных элементов, которые являются ключевыми для производства магнитов, которые находят применение в самых разных областях, включая бытовую электронику и системы наведения ракет, утверждается в публикации. "Компании сталкиваются с трудностями в доступе к необходимым материалам из Китая: американские компании не смогут приобрести металлический диспрозий или его оксид", - сообщил в интервью изданию директор американской компании Noveon Magnetics Inc Скотт Данн. При этом, продолжающиеся торговые переговоры Китая и США, по данным агентства, пока не увенчались успехом касательно снятия ограничений на поставки редкоземельных металлов. В конце октября лидеры КНР и США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США до 47% с 57% снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
китай
сша
вашингтон
мировая экономика, промышленность, китай, сша, вашингтон, дональд трамп, си цзиньпин
Мировая экономика, Промышленность, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
20:44 24.12.2025
 
Китай ограничивает поставки редкоземельных элементов в США, пишет Bloomberg

Bloomberg: КНР продолжает ограничивать поставки редкоземельных элементов в США

© РИА Новости . Илья ПиталевФлаг Китая
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Флаг Китая. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
ВАШИНГТОН, 24 дек – ПРАЙМ. Китай продолжает ограничивать поставки редкоземельных элементов в США, необходимых Вашингтону для выстраивания собственных производств постоянных магнитов и другой продукции, несмотря на соглашение, достигнутое в октябре между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином, утверждает Блумберг со ссылкой на чиновников и участников рынка.
"Более десяти потребителей, производителей, правительственных чиновников и экспертов в области торговли заявили, что несмотря на увеличение поставок готовой продукции Китаем, главным образом постоянных магнитов, американские производители по-прежнему не могут приобрести необходимые компоненты для самостоятельного производства этих изделий, что является ключевым приоритетом для администрации (США – ред.)", - пишет агентство.
Китай препятствует усилиям Соединенных Штатов по созданию собственной промышленной переработки редкоземельных элементов, которые являются ключевыми для производства магнитов, которые находят применение в самых разных областях, включая бытовую электронику и системы наведения ракет, утверждается в публикации.
"Компании сталкиваются с трудностями в доступе к необходимым материалам из Китая: американские компании не смогут приобрести металлический диспрозий или его оксид", - сообщил в интервью изданию директор американской компании Noveon Magnetics Inc Скотт Данн.
При этом, продолжающиеся торговые переговоры Китая и США, по данным агентства, пока не увенчались успехом касательно снятия ограничений на поставки редкоземельных металлов.
В конце октября лидеры КНР и США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США до 47% с 57% снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 05.11.2025
КНР отменит пошлины на сельхозпродукцию из США с 10 ноября
5 ноября, 10:22
 
Мировая экономика, Промышленность, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
 
 
