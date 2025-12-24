Китай ограничивает поставки редкоземельных элементов в США, пишет Bloomberg

https://1prime.ru/20251224/ssha-865889100.html

ВАШИНГТОН, 24 дек – ПРАЙМ. Китай продолжает ограничивать поставки редкоземельных элементов в США, необходимых Вашингтону для выстраивания собственных производств постоянных магнитов и другой продукции, несмотря на соглашение, достигнутое в октябре между американским президентом Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином, утверждает Блумберг со ссылкой на чиновников и участников рынка. "Более десяти потребителей, производителей, правительственных чиновников и экспертов в области торговли заявили, что несмотря на увеличение поставок готовой продукции Китаем, главным образом постоянных магнитов, американские производители по-прежнему не могут приобрести необходимые компоненты для самостоятельного производства этих изделий, что является ключевым приоритетом для администрации (США – ред.)", - пишет агентство. Китай препятствует усилиям Соединенных Штатов по созданию собственной промышленной переработки редкоземельных элементов, которые являются ключевыми для производства магнитов, которые находят применение в самых разных областях, включая бытовую электронику и системы наведения ракет, утверждается в публикации. "Компании сталкиваются с трудностями в доступе к необходимым материалам из Китая: американские компании не смогут приобрести металлический диспрозий или его оксид", - сообщил в интервью изданию директор американской компании Noveon Magnetics Inc Скотт Данн. При этом, продолжающиеся торговые переговоры Китая и США, по данным агентства, пока не увенчались успехом касательно снятия ограничений на поставки редкоземельных металлов. В конце октября лидеры КНР и США провели встречу на южнокорейской авиабазе Кимхэ в Пусане, по итогам которой стороны достигли торгового соглашения, которое продлится год. В частности, США до 47% с 57% снизили пошлины, наложенные на товары из Китая, за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов до 10% с 20%. Кроме того, лидер КНР разрешил закупку американской сельхозпродукции. Помимо этого, КНР согласилась продолжать свободные поставки редкоземельных металлов.

