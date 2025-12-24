https://1prime.ru/20251224/ssha-865890338.html

В сенате обвинили администрацию Трампа в сокрытии данных по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Лидер демократического меньшинства в американском сенате Чак Шумер в грубой форме прокомментировал публикацию документов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвинив администрацию президента США Дональда Трампа в сокрытии данных. "Администрация президента Трампа полна дерьма. Согласно данным, полученным демократами, после наступления дедлайна 19 декабря они опубликовали менее 40 тысяч страниц документов, многие из которых были полностью отредактированы. Заявления о том, что они опубликовали сотни тысяч страниц, не вызывают никакого доверия", - заявил Шумер в посте в X. Он не в первый раз критикует публикацию министерством юстиции США документов, касающихся скандально известного финансиста. Так, на прошлой неделе, сенатор-демократ обратил внимание общественности на один из документов по делу Эпштейна, все 119 страниц которого были полностью скрыты, и потребовал обоснований этому. Минюст США ранее обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в конгрессе. Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что президент был замешан в преступлениях финансиста, представлено не было. Многие фотографии и документы оказались полностью или частично скрытыми черными квадратами, выяснило РИА Новости, ознакомившись с опубликованными данными. Администрация Трампа регулярно заявляет, что является самой прозрачной в истории США, однако в американском обществе, даже среди сторонников президента, присутствует недовольство ведением дела Эпштейна, что подтверждается опросами общественного мнения. Среди возможных причин сокрытия данных из файлов Эпштейна минюст ранее называл необходимость защиты жертв. Также по закону у администрации США осталось право скрывать данные дела Эпштейна, если на них изображается или содержится сексуальное насилие над детьми, физическое насилие или смерть, а также в случае, если обнародование может поставить под угрозу действующее федеральное расследование. В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

