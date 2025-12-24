Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал, что Блиновская финансировала ресторан мужа в Красноярске - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/sud--865874452.html
Суд признал, что Блиновская финансировала ресторан мужа в Красноярске
Суд признал, что Блиновская финансировала ресторан мужа в Красноярске - 24.12.2025, ПРАЙМ
Суд признал, что Блиновская финансировала ресторан мужа в Красноярске
Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал, что именно "королева марафонов", а не подставные... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T14:11+0300
2025-12-24T14:11+0300
бизнес
финансы
банки
москва
рф
елена блиновская
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865874283_0:156:2947:1813_1920x0_80_0_0_bd23ce9fe2cb5a0d6a4e0511ec4651f8.jpg
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал, что именно "королева марафонов", а не подставные фирмы выдавали займы компании ее мужа "Рыбная история", владевшей рестораном Seabass &amp; Sauvignon в Красноярске, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ознобихина попросила суд признать "притворными сделками в части субъектного состава" несколько десятков договоров займа, по которым ООО "Рыбная история" получала деньги от ООО "Арктур", ООО "Денеб", ООО "Кастор" и еще ряда юрлиц, входивших в схему дробления бизнеса Блиновской. Суд применил последствия ничтожности сделок и признал сторонами всех договоров займов и произведенных в соответствии с ними перечислений денежных средств Блиновскую в качестве заимодавца и ООО "Рыбная история" в роли заемщика. Это решение может стать основанием для предъявления требованию к заемщику о возврате займов с процентами в конкурсную массу блогера. По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Рыбная история" Блиновскому принадлежит 80%, остальное – у Филиппа Березина. Основной вид деятельности компании – "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". Региональные СМИ писали в 2024 году, что ресторан Seabass &amp; Sauvignon закрылся. Арбитражный суд Москвы в ноябре прошлого года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
https://1prime.ru/20251124/sud--864882263.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/18/865874283_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_5ee2d0e16827ac18d44bde06b63fe08d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, банки, москва, рф, елена блиновская
Бизнес, Финансы, Банки, МОСКВА, РФ, Елена Блиновская
14:11 24.12.2025
 
Суд признал, что Блиновская финансировала ресторан мужа в Красноярске

Суд признал, что Блиновская выдавала займы ресторану мужа в Красноярске

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Марии Ознобихиной, финансового управляющего Елены Блиновской, признал, что именно "королева марафонов", а не подставные фирмы выдавали займы компании ее мужа "Рыбная история", владевшей рестораном Seabass & Sauvignon в Красноярске, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ознобихина попросила суд признать "притворными сделками в части субъектного состава" несколько десятков договоров займа, по которым ООО "Рыбная история" получала деньги от ООО "Арктур", ООО "Денеб", ООО "Кастор" и еще ряда юрлиц, входивших в схему дробления бизнеса Блиновской.
Суд применил последствия ничтожности сделок и признал сторонами всех договоров займов и произведенных в соответствии с ними перечислений денежных средств Блиновскую в качестве заимодавца и ООО "Рыбная история" в роли заемщика.
Это решение может стать основанием для предъявления требованию к заемщику о возврате займов с процентами в конкурсную массу блогера.
По данным системы "БИР-Аналитик", в ООО "Рыбная история" Блиновскому принадлежит 80%, остальное – у Филиппа Березина. Основной вид деятельности компании – "деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания". Региональные СМИ писали в 2024 году, что ресторан Seabass & Sauvignon закрылся.
Арбитражный суд Москвы в ноябре прошлого года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества.
Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом 1 миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
Елена Блиновская в Савеловском районном суде в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Прокуратура вступила в споры о недвижимости Блиновской
24 ноября, 17:13
 
БизнесФинансыБанкиМОСКВАРФЕлена Блиновская
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала