Суд оставил в силе приговор по делу о попытке захвата "Кущевского"

2025-12-24T04:01+0300
2025-12-24T04:01+0300
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 дек - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Московский городской суд оставил в силе приговор Олегу Чебанову, осужденному к 14 годам колонии по делу о попытке захвата агрокомплекса "Кущевский", сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В феврале Преображенский районный суд Москвы признал Чебанова виновным по статьям о руководстве структурным подразделением преступного сообщества, а также покушении на мошенничество и приговорил к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 155 миллионов 710 тысяч рублей. Чебенов обжаловал приговор. "По результатам рассмотрения апелляционной жалобы приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - сказал собеседник агентства. Как сообщала Генпрокуратура РФ, организованное преступное сообщество, созданное бенефициарами ГК "Концерн Покровский ", пыталось завладеть активами сельскохозяйственного предприятия ООО "Агрокомплекс Кущевский", которые превышали 1 миллиард рублей. Для этого планировалось установить фактический контроль над процедурой его банкротства, а также над правами аренды на земельные участки и их распоряжением в целях дальнейшего извлечения выгоды. Не позднее мая 2019 года Чебанов возглавил одну из его структурных финансовых ячеек. Именно он распоряжался деньгами, согласовывая суммы для выплаты вознаграждений за действия в пользу преступной организации. Деятельность организованного сообщества была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. По информации правоохранительных органов, в настоящее время все имущество лидеров преступного сообщества "Покровские" и связанных с ними лиц обращено в доход государства. Стоимость изъятого имущества составила более 500 миллиардов рублей. Лидеры преступного сообщества - Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов (отец Олега Чебанова) - в настоящее время находятся в международном розыске. Уголовное дело в их отношении за создание преступного сообщества рассматривается судом заочно.
04:01 24.12.2025
 
Суд оставил в силе приговор по делу о попытке захвата "Кущевского"

