https://1prime.ru/20251224/sud-865859320.html

Суд арестовал счета по иску "Роснано" к отвечавшим за Crocu

Суд арестовал счета по иску "Роснано" к отвечавшим за Crocu - 24.12.2025, ПРАЙМ

Суд арестовал счета по иску "Роснано" к отвечавшим за Crocu

Арбитражный суд Москвы арестовал счета по иску "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T05:26+0300

2025-12-24T05:26+0300

2025-12-24T05:26+0300

технологии

россия

москва

анатолий чубайс

роснано

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865859320.jpg?1766543193

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы арестовал счета по иску "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, говорится в картотеке суда. Ранее в декабре "Роснано" предъявило иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Ответчиками в иске указаны Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Яков Уринсон и другие, всего - 13 человек. "Заявление Акционерного общества "Роснано" удовлетворить в части. Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества "Роснано" ... в виде ареста на денежные средства следующих (13 - ред.) ответчиков..." - указано в определении суда. Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. По мнению компании, бывшее руководство не предусмотрело механизмы защиты прав "Роснано" от соответствующих рисков, которые впоследствии реализовались.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, москва, анатолий чубайс, роснано