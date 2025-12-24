Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал счета по иску "Роснано" к отвечавшим за Crocu - 24.12.2025, ПРАЙМ
05:26 24.12.2025
 
Суд арестовал счета по иску "Роснано" к отвечавшим за Crocu

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы арестовал счета по иску "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, говорится в картотеке суда.
Ранее в декабре "Роснано" предъявило иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Ответчиками в иске указаны Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Яков Уринсон и другие, всего - 13 человек.
"Заявление Акционерного общества "Роснано" удовлетворить в части. Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества "Роснано" ... в виде ареста на денежные средства следующих (13 - ред.) ответчиков..." - указано в определении суда.
Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. По мнению компании, бывшее руководство не предусмотрело механизмы защиты прав "Роснано" от соответствующих рисков, которые впоследствии реализовались.
 
Заголовок открываемого материала