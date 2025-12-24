https://1prime.ru/20251224/sud-865859320.html
Суд арестовал счета по иску "Роснано" к отвечавшим за Crocu
Суд арестовал счета по иску "Роснано" к отвечавшим за Crocu - 24.12.2025, ПРАЙМ
Суд арестовал счета по иску "Роснано" к отвечавшим за Crocu
Арбитражный суд Москвы арестовал счета по иску "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T05:26+0300
2025-12-24T05:26+0300
2025-12-24T05:26+0300
технологии
россия
москва
анатолий чубайс
роснано
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865859320.jpg?1766543193
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы арестовал счета по иску "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, говорится в картотеке суда.
Ранее в декабре "Роснано" предъявило иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Ответчиками в иске указаны Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Яков Уринсон и другие, всего - 13 человек.
"Заявление Акционерного общества "Роснано" удовлетворить в части. Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества "Роснано" ... в виде ареста на денежные средства следующих (13 - ред.) ответчиков..." - указано в определении суда.
Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. По мнению компании, бывшее руководство не предусмотрело механизмы защиты прав "Роснано" от соответствующих рисков, которые впоследствии реализовались.
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, анатолий чубайс, роснано
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, Анатолий Чубайс, Роснано
Суд арестовал счета по иску "Роснано" к отвечавшим за Crocu
Суд арестовал счета по иску "Роснано" к отвечавшим за разработку Crocu
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы арестовал счета по иску "Роснано" о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, говорится в картотеке суда.
Ранее в декабре "Роснано" предъявило иск о взыскании 11,9 миллиарда рублей убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Ответчиками в иске указаны Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Яков Уринсон и другие, всего - 13 человек.
"Заявление Акционерного общества "Роснано" удовлетворить в части. Принять меры по обеспечению искового заявления акционерного общества "Роснано" ... в виде ареста на денежные средства следующих (13 - ред.) ответчиков..." - указано в определении суда.
Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти. По мнению компании, бывшее руководство не предусмотрело механизмы защиты прав "Роснано" от соответствующих рисков, которые впоследствии реализовались.