Учительницу, обвиняемую в совращении детей, отпустили из-под стражи

Учительницу, обвиняемую в совращении детей, отпустили из-под стражи

2025-12-24T21:19+0300

2025-12-24T21:19+0300

2025-12-24T21:22+0300

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Учительница из Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении двух мальчиков, отпущена из-под стражи под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости источник в следственных органах. "Фигурантке изменена мера пресечения с содержанием под стражей на подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства. Во вторник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предпринять усилия для изменения меры пресечения жительнице Санкт-Петербурга, которая была арестована судом по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми, так как "приводятся различные мнения в медиапространстве, в том числе о невиновности фигурантки". Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних". По данным из открытых источников, полная тезка фигурантки была учителем английского языка в гимназии в Выборгском районе Петербурга. По информации онлайн-издания "Фонтанка", Симеонидис работала учителем, а потерпевшие - ее несовершеннолетние ученики.

