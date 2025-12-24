https://1prime.ru/20251224/sud-865890163.html
Учительницу, обвиняемую в совращении детей, отпустили из-под стражи
2025-12-24T21:19+0300
2025-12-24T21:19+0300
2025-12-24T21:22+0300
общество
санкт-петербург
рф
александр бастрыкин
ск рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861738919_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_08e7abb23c7746809ef3f5304fc4de63.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Учительница из Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в совращении двух мальчиков, отпущена из-под стражи под подписку о невыезде, сообщил РИА Новости источник в следственных органах. "Фигурантке изменена мера пресечения с содержанием под стражей на подписку о невыезде", - сказал собеседник агентства. Во вторник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предпринять усилия для изменения меры пресечения жительнице Санкт-Петербурга, которая была арестована судом по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми, так как "приводятся различные мнения в медиапространстве, в том числе о невиновности фигурантки". Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних". По данным из открытых источников, полная тезка фигурантки была учителем английского языка в гимназии в Выборгском районе Петербурга. По информации онлайн-издания "Фонтанка", Симеонидис работала учителем, а потерпевшие - ее несовершеннолетние ученики.
https://1prime.ru/20251216/sk-865616352.html
санкт-петербург
рф
общество , санкт-петербург, рф, александр бастрыкин, ск рф
Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Александр Бастрыкин, СК РФ
