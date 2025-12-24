https://1prime.ru/20251224/sud-865891742.html

Суд отправил в СИЗО гендира пансионата в Видном, где отравились постояльцы

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Видновский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО гендиректора пансионата, где отравились постояльцы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд избрал Паршиковой Н.Ю. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, а именно на один месяц 27 суток, то есть до 19 февраля 2026 года", - рассказали в пресс-службе. Женщине вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

