Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отправил в СИЗО гендира пансионата в Видном, где отравились постояльцы - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/sud-865891742.html
Суд отправил в СИЗО гендира пансионата в Видном, где отравились постояльцы
Суд отправил в СИЗО гендира пансионата в Видном, где отравились постояльцы - 24.12.2025, ПРАЙМ
Суд отправил в СИЗО гендира пансионата в Видном, где отравились постояльцы
Видновский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО гендиректора пансионата, где отравились постояльцы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T22:10+0300
2025-12-24T22:10+0300
общество
бизнес
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861345859_0:0:2082:1171_1920x0_80_0_0_0dd55d1402fb1500f9fce94be78d6fd9.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Видновский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО гендиректора пансионата, где отравились постояльцы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд избрал Паршиковой Н.Ю. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, а именно на один месяц 27 суток, то есть до 19 февраля 2026 года", - рассказали в пресс-службе. Женщине вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
https://1prime.ru/20251021/sud-863752819.html
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861345859_157:0:1917:1320_1920x0_80_0_0_a861914133097c6166589cb4650ff6b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , бизнес, московская область
Общество , Бизнес, Московская область
22:10 24.12.2025
 
Суд отправил в СИЗО гендира пансионата в Видном, где отравились постояльцы

Суд арестовал гендиректора пансионата в Подмосковье Паршикову, где отравились постояльцы

© РИА Новости . Илья Питалев Зал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Зал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Видновский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО гендиректора пансионата, где отравились постояльцы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд избрал Паршиковой Н.Ю. меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, а именно на один месяц 27 суток, то есть до 19 февраля 2026 года", - рассказали в пресс-службе.
Женщине вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Суд в Улан-Удэ отправил под домашний арест заведующую цехом "Востока"
21 октября, 11:32
 
ОбществоБизнесМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала