Суд изъял имущество экс-замгубернатора Ростовской области

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Суд изъял в доход государства имущество экс-заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева, полученное коррупционным путем, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к экс-заместителю губернатора Ростовской области – министру транспорта Владимиру Окуневу, его бывшему заместителю – Светлане Шаповаловой, а также к их родственникам... Генпрокуратура России в судебном порядке потребовала обратить в доход государства коррупционное имущество экс-чиновников и связанных с ними лиц. Требования надзорного ведомства удовлетворены", - говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры. В ведомстве отметили, что в доход государства обращены 36 объектов недвижимости в Москве и Ростовской области, среди которых пять квартир в элитных жилых комплексах, 25 грузовых и премиальных транспортных средств более чем на 600 миллионов рублей. В казну Российской Федерации также взыскано свыше 100 миллионов рублей, составляющих эквивалент проданного имущества. Установлено, что Окунев совместно с Шаповаловой использовали свое положение для незаконного обогащения. В 2016 году Окунев являлся руководителем АО "Ростовавтодор", а Шаповалова – главным бухгалтером организации. Они решили создать ООО "Транснеруд-Юг" и ООО "Строитель", и приобрели на неподтвержденные доходы более 30 грузовых седельных тягачей и полуприцепов. Компании и транспортные средства были зарегистрированы на родственников, не имевших финансовых возможностей для их покупки. В дальнейшем в условиях конфликта интересов были обеспечены участие и победа этих фирм в государственных и муниципальных закупках на выполнение работ по ремонту и содержанию дорог в Ростовской области. Будучи заместителем губернатора Ростовской области – министром транспорта, Окунев продолжил заниматься незаконной предпринимательской деятельностью. Шаповалова в этот период являлась его заместителем. Полученная коррупционная прибыль была легализована путем приобретения премиальных автомобилей и многочисленных объектов недвижимости в Москве, Ростове-на-Дону и его окрестностях.

