Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда о ее выселении - 24.12.2025
Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда о ее выселении
Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда о ее выселении - 24.12.2025, ПРАЙМ
Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда о ее выселении
Народная артистка РФ Лариса Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда, где будет рассмотрен вопрос ее выселения из квартиры в Хамовниках,... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T23:37+0300
2025-12-24T23:37+0300
бизнес
общество
россия
рф
мосгорсуд
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/02/865139696_0:48:512:336_1920x0_80_0_0_fa2907d39d3e3f7c18563b7904523e00.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Народная артистка РФ Лариса Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда, где будет рассмотрен вопрос ее выселения из квартиры в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости. Долина выступила в столичном баре Petter в среду. Мосгорсуд рассмотрит 25 декабря вопрос о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. Журналисты ждали артистку после ее выступления. Она не выходила из бара, где прошел ее концерт, около получаса. За это время охрана неоднократно пыталась разогнать журналистов. Как только Долина вышла из здания, она сразу же села в машину, не ответив ни на один вопрос журналистов, в частности, на вопрос РИА Новости о выселении из квартиры в Хамовниках. Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
бизнес, общество , россия, рф, мосгорсуд, верховный суд
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Мосгорсуд, Верховный суд
23:37 24.12.2025
 
Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда о ее выселении

Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда о ее выселении из квартиры

© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаЛариса Долина
Лариса Долина - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Лариса Долина. Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Народная артистка РФ Лариса Долина проигнорировала вопросы журналистов накануне суда, где будет рассмотрен вопрос ее выселения из квартиры в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости.
Долина выступила в столичном баре Petter в среду. Мосгорсуд рассмотрит 25 декабря вопрос о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.
Журналисты ждали артистку после ее выступления. Она не выходила из бара, где прошел ее концерт, около получаса. За это время охрана неоднократно пыталась разогнать журналистов.
Как только Долина вышла из здания, она сразу же села в машину, не ответив ни на один вопрос журналистов, в частности, на вопрос РИА Новости о выселении из квартиры в Хамовниках.
Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
