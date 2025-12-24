Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поблагодарил "КАМАЗ" за гуманитарную поддержку сотрудников в зоне СВО - 24.12.2025
Путин поблагодарил "КАМАЗ" за гуманитарную поддержку сотрудников в зоне СВО
2025-12-24T20:15+0300
2025-12-24T20:15+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина за гуманитарную поддержку своих сотрудников в зоне специальной военной операции. Российский лидер в среду вручил в Кремле государственные награды выдающимся деятелям культуры и спорта, работникам предприятий и общественным деятелям. После церемонии глава государства пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Когогин рассказал, что компания передала 120 тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации. "Везде, где служат наши сотрудники (в зоне СВО - ред.), с первых дней не бросаем", - сказал глава ПАО "КАМАЗ". "Да я знаю. Спасибо Вам большое", - ответил Путин.
20:15 24.12.2025
 
Путин поблагодарил "КАМАЗ" за гуманитарную поддержку сотрудников в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поблагодарил генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина за гуманитарную поддержку своих сотрудников в зоне специальной военной операции.
Российский лидер в среду вручил в Кремле государственные награды выдающимся деятелям культуры и спорта, работникам предприятий и общественным деятелям. После церемонии глава государства пообщался с награжденными в неформальной обстановке за бокалом шампанского. Когогин рассказал, что компания передала 120 тонн гуманитарных грузов в зону спецоперации.
"Везде, где служат наши сотрудники (в зоне СВО - ред.), с первых дней не бросаем", - сказал глава ПАО "КАМАЗ".
"Да я знаю. Спасибо Вам большое", - ответил Путин.
