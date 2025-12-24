https://1prime.ru/20251224/terror-865894337.html

"Все кончено". В Германии запаниковали после убийства российского генерала

Применение Украиной тактики индивидуального террора демонстрирует ее военную слабость, сообщает немецкое издание Junge Welt, комментируя убийство...

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Применение Украиной тактики индивидуального террора демонстрирует ее военную слабость, сообщает немецкое издание Junge Welt, комментируя убийство генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве. "Если бы на Украине еще были способны к логическому мышлению, то убийство российского генерала Фанила Сарварова, предположительно спланированное киевской военной разведкой, могло бы не состояться <…> Предположение, что Украина хочет такими действиями показать, что у нее "еще есть козыри в рукаве", оскорбляет политический интеллект всех, на кого это должно произвести впечатление — от американского лидера Дональда Трампа до всех остальных", — говорится в материале.По мнению автора публикации, для Украины "все кончено", так как ее "стратегия деградировала до такого уровня". В понедельник в Москве в результате взрыва погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров. По факту его смерти возбуждено уголовное дело по статьям "убийство, совершенное общеопасным способом" и "незаконный оборот взрывчатых веществ". Согласно одной из версий, за этим терактом стоят украинские спецслужбы.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

