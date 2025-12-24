https://1prime.ru/20251224/titov--865879141.html
В России предложили создать спецфонд в юанях
24.12.2025
В России предложили создать спецфонд в юанях
24.12.2025
2025-12-24T16:27+0300
2025-12-24T16:27+0300
2025-12-24T16:27+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Специализированный фонд в юанях в эквиваленте 3 триллионов рублей следует создать в России и направить его ресурсы на стимулирование закупок оборудования за рубежом, считает председатель координационного совета Института экономики роста имени Столыпина Борис Титов. "У нас есть конкретное предложение: создать специальный фонд из юаней, в эквиваленте по крайней мере 3 триллионов рублей. И направить его на стимулирование закупок оборудования за рубежом", - сказал Титов в ходе пресс-завтрака посвященного итогам 2025 года. "Одновременно поможем и экспортерам, и импортерам, которые нуждаются в обновлении своей техники", - добавил он. "Вообще, что касается дисбалансов в торговле, которые и держат рубль таким крепким, то как раз при помощи такого фонда и можно нарастить импорт, уравняв с экспортом. Нашему государству в любом случае надо работать с финансовой системой более активно, чем сейчас, не бояться новых инструментов", - заключил Титов.
"У нас есть конкретное предложение: создать специальный фонд из юаней, в эквиваленте по крайней мере 3 триллионов рублей. И направить его на стимулирование закупок оборудования за рубежом", - сказал Титов
в ходе пресс-завтрака посвященного итогам 2025 года.
"Одновременно поможем и экспортерам, и импортерам, которые нуждаются в обновлении своей техники", - добавил он.
"Вообще, что касается дисбалансов в торговле, которые и держат рубль таким крепким, то как раз при помощи такого фонда и можно нарастить импорт, уравняв с экспортом. Нашему государству в любом случае надо работать с финансовой системой более активно, чем сейчас, не бояться новых инструментов", - заключил Титов.
