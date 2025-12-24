https://1prime.ru/20251224/titov--865879141.html

В России предложили создать спецфонд в юанях

В России предложили создать спецфонд в юанях - 24.12.2025, ПРАЙМ

В России предложили создать спецфонд в юанях

Специализированный фонд в юанях в эквиваленте 3 триллионов рублей следует создать в России и направить его ресурсы на стимулирование закупок оборудования за... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T16:27+0300

2025-12-24T16:27+0300

2025-12-24T16:27+0300

экономика

финансы

россия

борис титов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859750984_0:168:3043:1880_1920x0_80_0_0_9457a0f390059e7a8b5c950d54fcf273.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Специализированный фонд в юанях в эквиваленте 3 триллионов рублей следует создать в России и направить его ресурсы на стимулирование закупок оборудования за рубежом, считает председатель координационного совета Института экономики роста имени Столыпина Борис Титов. "У нас есть конкретное предложение: создать специальный фонд из юаней, в эквиваленте по крайней мере 3 триллионов рублей. И направить его на стимулирование закупок оборудования за рубежом", - сказал Титов в ходе пресс-завтрака посвященного итогам 2025 года. "Одновременно поможем и экспортерам, и импортерам, которые нуждаются в обновлении своей техники", - добавил он. "Вообще, что касается дисбалансов в торговле, которые и держат рубль таким крепким, то как раз при помощи такого фонда и можно нарастить импорт, уравняв с экспортом. Нашему государству в любом случае надо работать с финансовой системой более активно, чем сейчас, не бояться новых инструментов", - заключил Титов.

https://1prime.ru/20251224/titov-865875298.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, борис титов