Борис Юрьевич Титов. Биографическая справка

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, предприниматель Борис Титов отмечает в среду 65-летие. Ниже приводится биографическая справка. Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, предприниматель Борис Юрьевич Титов родился 24 декабря 1960 года в Москве. В 1983 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (ныне – МГИМО МИД Российской Федерации) по специальности "международные экономические отношения". Во время учебы работал переводчиком испанского языка, в том числе в Перу. В 1983-1989 годах работал во внешнеторговом объединении "Союзнефтеэкспорт", специалист по поставке технических масел, нефти и нефтехимических товаров в Латинскую Америку и на Дальний Восток. С 1989 года по 1991 год был начальником департамента химии совместного советско-голландского предприятия Urals. В 1991 году Титов совместно с партнерами создал собственную компанию Solvalub, выкупив лондонскую компанию Solvents and Lubricants, с которой сотрудничал в период работы в Urals и "Союзнефтеэкспорте", и стал исполнительным директором группы компаний SVL Group. Был также председателем ее правления. К началу 2000-х годов на группу SVL приходилось более 10% мирового объема торговли аммиаком. В 1999 году была создана финансово-промышленная группа "Интерхимпром", осуществлявшая управление активами Solvalub в России. Титов стал председателем объединенного правления. В 2001-2002 годах он занимал пост президента ЗАО "Агрохимическая корпорация "Азот", которое являлось совместным предприятием "Интерхимпрома" на паритетных началах с "Газпромом". В 2002-2004 годы Титов был президентом фонда развития промышленности минеральных удобрений. С 2003 года в течение нескольких лет был председателем правления некоммерческого партнерства "Координатор рынка газа", созданного по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Газпрома" для разработки модели перехода к устойчивому и справедливому режиму свободного рынка газа. 30 декабря 2006 года SVL Group Бориса Титова приобрела 58% компании ОАО "Абрау-Дюрсо". С 2006 года Титов занимал пост председателя совета директоров и генерального директора "Абрау-Дюрсо". В сентябре 2011 года группа компаний SVL во главе с Титовым стали владельцами 100% "Абрау-Дюрсо". В июне 2012 года Совет директоров ОАО "Абрау-Дюрсо" досрочно прекратил эти полномочия Титова в связи с переходом на госслужбу. 22 июня 2012 года указом главы государства Борис Титов был назначен уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. В 2017 году был переназначен на этот пост. С апреля 2022 года был исполняющим обязанности омбудсмена в связи с истечением второго срока полномочий. На посту бизнес-омбудсмена запомнился рядом инициатив по защите прав предпринимателей, главная из которых – амнистия предпринимателей 2013 года. 16 июня 2024 года указом главы государства назначен специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Занимался политической деятельностью. В октябре 2007 года был избран членом Высшего совета партии "Единая Россия". В 2008 году возглавил высший совет партии "Гражданская сила", которая была распущена в том же году. В 2008-2011 годах – сопредседатель политической партии "Правое дело", с февраля 2016 года – председатель "Правого дела" (с 26 марта 2016 года – "Партия роста", в ноябре 2025 года ликвидирована Верховным судом РФ). В декабре 2017 года съезд "Партии роста" выдвинул Бориса Титова кандидатом в президенты России на выборах в 2018 году. По итогам президентских выборов в марте 2018 года занял шестое место, получив 0,76% голосов избирателей. Ведет большую общественную деятельность. С 6 октября 2000 года по 30 сентября 2005 года – вице-президент, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). С 18 июля 2002 года по июль 2006 года – председатель объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП. В 2004-2012 годах был председателем Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", с 2012 года – сопредседатель - председатель Совета основателей организации. С сентября 2014 года по октябрь 2019 года – сопредседатель. В настоящее время входит в генеральный совет организации. В 2008-2010 годы – член Общественной палаты РФ, входил в комиссию по экономическому развитию и поддержке предпринимательства. В 2010-2019 годы был председателем Совета Союза виноградарей и виноделов России (СВВР), с 2019 года был сопредседателем попечительского совета СВВР (организация ликвидирована). В ноябре 2021 года стал членом правления Ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России". С апреля 2014 года – председатель российской части Российско-Китайского Комитета дружбы мира и сотрудничества. Занимается преподавательской работой. В 2014-2018 годы был профессором кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ "Высшая школа экономики". С 2018 года – заведующий кафедрой предпринимательства и корпоративного управления Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса (2014). Награжден орденом Почета (2015), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2008), медалью Столыпина II степени (2010). Имеет благодарность президента Российской Федерации (2008). Является Кавалером ордена Почетного легиона (2015, Франция). Супруга – Елена Титова. В 2001-2008 годы возглавляла Фонд развития художественного стеклоделия и галерею "Жизнь стекла". В 2012-2025 годы была директором Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства. В браке родились двое детей. Дочь Мария занимается маркетингом. Сын – Павел Титов – президент "Деловой России", президент, председатель Совета директоров ПАО "Абрау-Дюрсо".

