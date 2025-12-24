https://1prime.ru/20251224/titov-865875298.html

Титов оценил перспективы развития отношений России и Китая

2025-12-24T14:34+0300

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Если даже западные санкции против РФ будут отменены, Россия не отвернется от Китая, развитию торгово-экономических отношений двух стран уже ничто не может помешать, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. "Даже если вдруг завтра Запад отменит антироссийские санкции, это никак не скажется на торгово-экономических отношениях Москвы и Пекина. Ничто уже не может помешать их поступательному развитию", - сказал он в кулуарах пресс-завтрака, посвященного итогам 2025 года. При этом, по его словам, существующий дисбаланс в торговле России и Китая не является такой критической проблемой, как это может представляться. "Возможностей более чем предостаточно. Областей сотрудничества очень много. Бизнесменам двух стран надо просто активнее искать их. Китайские автомобильные концерны, допустим, тоже не сразу, не без боязни из-за санкций выходили на российский рынок, а сегодня уже заняли более половины его", - добавил собеседник агентства. В качестве одного из примеров взаимовыгодного партнерства он назвал китайское оборудование для производства спиртных напитков. "Оно не хуже западного - итальянского, немецкого, и, конечно, много дешевле. Мы уже с удовольствием используем его у себя при изготовлении продукции "Абрау-Дюрсо", - отметил Титов, который также является владельцем и основным акционером группы компаний "Абрау-Дюрсо" и членом правления Ассоциации виноградарей и виноделов РФ. Он указал также, что отличным качеством обладает и китайское оборудование для машиностроения, деревообрабатывающей промышленности, изготовления товаров широкого потребления. Что касается российского экспорта в Китай, то здесь вне конкуренции все больше набирает обороты самая разнообразная сельхозпродукция. "Китайцы реально считают ее самой лучшей. Это и молочные продукты, и рыба, и кондитерские изделия", - заключил Титов.

