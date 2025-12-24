https://1prime.ru/20251224/tramp-865878694.html

СМИ рассказали о "подарке" Трампа России

Высказывания президента США Дональда Трампа относительно Гренландии посеяли разлад в рядах НАТО, что играет на руку России, выразил мнение старший научный... | 24.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Высказывания президента США Дональда Трампа относительно Гренландии посеяли разлад в рядах НАТО, что играет на руку России, выразил мнение старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Арильд Му, его слова передает NRK. "На практике не так уж важно, кто контролирует Гренландию — США или Дания. Но это подарок России из-за раздора в западном альянсе", — приводятся слова ученого.В статье говорится, что притязания Трампа по поводу острова были прохладно восприняты властями Копенгагена, руководством острова, а также европейскими союзниками. После того как губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри был назначен спецпосланником по Гренландии, американского посла в Дании вызвали для объяснений. "Однако Джефф Лэндри сам четко раскрыл свои намерения: сделать эту территорию частью США", — говорится в статье.Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна быть частью США, подчеркивая ее стратегическую значимость для национальной безопасности и защиты "свободного мира", особенно в контексте угроз от Китая и России. Экс-премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продан. При этом американский президент отказался от обязательства не использовать военную силу для установления контроля над Гренландией. До 1953 года остров являлся колонией Дании. Хотя он остается частью королевства, в 2009 году Гренландия обрела автономный статус, что позволило ей проводить независимую внутреннюю политику.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

2025

