Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали о "подарке" Трампа России - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251224/tramp-865878694.html
СМИ рассказали о "подарке" Трампа России
СМИ рассказали о "подарке" Трампа России - 24.12.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о "подарке" Трампа России
Высказывания президента США Дональда Трампа относительно Гренландии посеяли разлад в рядах НАТО, что играет на руку России, выразил мнение старший научный... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T16:20+0300
2025-12-24T16:20+0300
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_0:41:2409:1396_1920x0_80_0_0_e620013dafd7426e06f528ce5c4cbf45.jpg
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Высказывания президента США Дональда Трампа относительно Гренландии посеяли разлад в рядах НАТО, что играет на руку России, выразил мнение старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Арильд Му, его слова передает NRK. "На практике не так уж важно, кто контролирует Гренландию — США или Дания. Но это подарок России из-за раздора в западном альянсе", — приводятся слова ученого.В статье говорится, что притязания Трампа по поводу острова были прохладно восприняты властями Копенгагена, руководством острова, а также европейскими союзниками. После того как губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри был назначен спецпосланником по Гренландии, американского посла в Дании вызвали для объяснений. "Однако Джефф Лэндри сам четко раскрыл свои намерения: сделать эту территорию частью США", — говорится в статье.Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна быть частью США, подчеркивая ее стратегическую значимость для национальной безопасности и защиты "свободного мира", особенно в контексте угроз от Китая и России. Экс-премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продан. При этом американский президент отказался от обязательства не использовать военную силу для установления контроля над Гренландией. До 1953 года остров являлся колонией Дании. Хотя он остается частью королевства, в 2009 году Гренландия обрела автономный статус, что позволило ей проводить независимую внутреннюю политику.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251223/zoloto-865825771.html
https://1prime.ru/20251224/dmitriev-865855916.html
https://1prime.ru/20251223/aktsii-865841414.html
гренландия
сша
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367682_150:0:2291:1606_1920x0_80_0_0_b8cf3522af7c1e06610f0dff493d3c7e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато
Гренландия, США, ДАНИЯ, Дональд Трамп, НАТО
16:20 24.12.2025
 
СМИ рассказали о "подарке" Трампа России

NRK: раскол в НАТО из-за претензий Трампа на Гренландию стал подарком для России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Высказывания президента США Дональда Трампа относительно Гренландии посеяли разлад в рядах НАТО, что играет на руку России, выразил мнение старший научный сотрудник Института Фритьофа Нансена Арильд Му, его слова передает NRK.
"На практике не так уж важно, кто контролирует ГренландиюСША или Дания. Но это подарок России из-за раздора в западном альянсе", — приводятся слова ученого.
Слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Цены на золото обновили исторический рекорд
Вчера, 08:56
В статье говорится, что притязания Трампа по поводу острова были прохладно восприняты властями Копенгагена, руководством острова, а также европейскими союзниками. После того как губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри был назначен спецпосланником по Гренландии, американского посла в Дании вызвали для объяснений.
"Однако Джефф Лэндри сам четко раскрыл свои намерения: сделать эту территорию частью США", — говорится в статье.
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Дмитриев предложил фон дер Ляйен обменяться санкциями
01:15
Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна быть частью США, подчеркивая ее стратегическую значимость для национальной безопасности и защиты "свободного мира", особенно в контексте угроз от Китая и России. Экс-премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продан. При этом американский президент отказался от обязательства не использовать военную силу для установления контроля над Гренландией.
До 1953 года остров являлся колонией Дании. Хотя он остается частью королевства, в 2009 году Гренландия обрела автономный статус, что позволило ей проводить независимую внутреннюю политику.
Биржа-закрытие - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Российский рынок акций растет во вторник
Вчера, 15:55
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ГренландияСШАДАНИЯДональд ТрампНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала