Российские банки нарастили чистую прибыль на 27 процентов

Российские банки в ноябре нарастили чистую прибыль на 27% к октябрю, до 394 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ.
Российские банки в ноябре нарастили чистую прибыль на 27% к октябрю, до 394 миллиардов рублей, говорится
в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора Российской Федерации".
"Чистая прибыль сектора выросла на 27%, до 394 миллиардов рублей (310 миллиардов рублей в октябре). Доходность на капитал составила около 24% после примерно 19% в предыдущем месяце", - говорится в материалах регулятора.
При этом отмечается, что основная прибыль снизилась на 77 миллиардов рублей, или на 21%, из-за возросших отчислений в резервы (которые выросли на 94 миллиарда рублей, или на 87%), преимущественно по кредитам юридических лиц. Частично снижение нивелировал рост чистых процентных доходов (на 17 миллиардов рублей, или на 3%), уточняет регулятор.
"Совокупный финансовый результат сектора за ноябрь составил примерно 420 миллиардов после 286 миллиардов рублей в октябре (3,7 триллиона рублей за 11 месяцев 2025 года)", - говорится в материале.
По данным ЦБ, с начала года банки заработали 3,4 триллиона рублей, что немного ниже прибыли за аналогичный период прошлого года (3,6 триллиона рублей).
