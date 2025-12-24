Средства физлиц в российских банках выросли

https://1prime.ru/20251224/tsb-865871393.html
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Средства физических лиц в российских банках в ноябре выросли на 1,2%, тогда как юридических лиц увеличились на значительные 2,6%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "В ноябре прирост средств клиентов (без учета счетов эскроу ) немного замедлился (+1,2% после +1,6% в октябре). Главным образом увеличились средства на рублевых счетах", - говорится в сообщении. "Средства юридических лиц в ноябре увеличились на значительные 1,6 триллиона рублей (+2,6% после +1,7% в октябре) благодаря поступлениям на рублевые счета (+3,2%), в том числе нефтегазовых компаний. Средства в валюте практически не изменились( -15 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте)", - отмечается в материале.
