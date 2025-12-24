Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Средства физлиц в российских банках выросли - 24.12.2025
Средства физлиц в российских банках выросли
Средства физлиц в российских банках выросли - 24.12.2025, ПРАЙМ
Средства физлиц в российских банках выросли
Средства физических лиц в российских банках в ноябре выросли на 1,2%, тогда как юридических лиц увеличились на значительные 2,6%, сообщается в... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T12:33+0300
2025-12-24T12:34+0300
экономика
банки
финансы
банк россия
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Средства физических лиц в российских банках в ноябре выросли на 1,2%, тогда как юридических лиц увеличились на значительные 2,6%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "В ноябре прирост средств клиентов (без учета счетов эскроу ) немного замедлился (+1,2% после +1,6% в октябре). Главным образом увеличились средства на рублевых счетах", - говорится в сообщении. "Средства юридических лиц в ноябре увеличились на значительные 1,6 триллиона рублей (+2,6% после +1,7% в октябре) благодаря поступлениям на рублевые счета (+3,2%), в том числе нефтегазовых компаний. Средства в валюте практически не изменились( -15 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте)", - отмечается в материале.
банки, финансы, банк россия
Экономика, Банки, Финансы, банк Россия
12:33 24.12.2025 (обновлено: 12:34 24.12.2025)
 
Средства физлиц в российских банках выросли

ЦБ: средства физлиц в банках в ноябре выросли на 1,2%, юрлиц - на 2,6%

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Средства физических лиц в российских банках в ноябре выросли на 1,2%, тогда как юридических лиц увеличились на значительные 2,6%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ".
"В ноябре прирост средств клиентов (без учета счетов эскроу ) немного замедлился (+1,2% после +1,6% в октябре). Главным образом увеличились средства на рублевых счетах", - говорится в сообщении.
"Средства юридических лиц в ноябре увеличились на значительные 1,6 триллиона рублей (+2,6% после +1,7% в октябре) благодаря поступлениям на рублевые счета (+3,2%), в том числе нефтегазовых компаний. Средства в валюте практически не изменились( -15 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте)", - отмечается в материале.
Российские банки нарастили чистую прибыль на 27 процентов
Экономика Банки Финансы банк Россия
 
 
Заголовок открываемого материала