Средства физлиц в российских банках выросли

Средства физических лиц в российских банках в ноябре выросли на 1,2%, тогда как юридических лиц увеличились на значительные 2,6%, сообщается в... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T12:33+0300

2025-12-24T12:33+0300

2025-12-24T12:34+0300

экономика

банки

финансы

банк россия

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Средства физических лиц в российских банках в ноябре выросли на 1,2%, тогда как юридических лиц увеличились на значительные 2,6%, сообщается в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ". "В ноябре прирост средств клиентов (без учета счетов эскроу ) немного замедлился (+1,2% после +1,6% в октябре). Главным образом увеличились средства на рублевых счетах", - говорится в сообщении. "Средства юридических лиц в ноябре увеличились на значительные 1,6 триллиона рублей (+2,6% после +1,7% в октябре) благодаря поступлениям на рублевые счета (+3,2%), в том числе нефтегазовых компаний. Средства в валюте практически не изменились( -15 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте)", - отмечается в материале.

