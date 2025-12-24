Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ипотечное кредитование в России ускорило рост - 24.12.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/tsb-865871608.html
Ипотечное кредитование в России ускорило рост
Ипотечное кредитование в России ускорило рост - 24.12.2025, ПРАЙМ
Ипотечное кредитование в России ускорило рост
Ипотечное кредитование в России в ноябре ускорило рост до 1,4% с 1,2% в октябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T12:40+0300
2025-12-24T12:40+0300
экономика
банки
финансы
недвижимость
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859659083_10:0:422:232_1920x0_80_0_0_1a039cb25b886811a3364d498ed86620.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в ноябре ускорило рост до 1,4% с 1,2% в октябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в ноябре". "По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 1,4% в ноябре после 1,2% в октябре. Активный рост в конце года в целом характерен для ипотечного сегмента", - говорится в документе. Кроме того, спрос поддерживали новости об ужесточении условий "Семейной ипотеки" в 2026 году количество льготных кредитов будет ограничено одним на семью, поясняет регулятор. Ипотечный портфель на балансе банков увеличился на 1,5% (+1,4% в октябре). Объемы выдач составили примерно 500 миллиардов рублей, как и в октябре. На кредиты с господдержкой пришлось около 80% всех выдач. Наиболее востребованной программой остается "Семейная ипотека", по ней выдано 358 миллиардов рублей (+9% к результату октября в 329 миллиардов рублей). По предварительным данным, выдачи рыночной ипотеки по прежнему умеренные: предоставлено 110 миллиардов рублей после 120 миллиардов рублей в октябре. Рост в этом сегменте сдерживают высокие ставки. Так, средняя ставка по выданным за месяц рыночным кредитам в ноябре составила 19,5% (19,7% в октябре).
https://1prime.ru/20251224/tsb-865871393.html
рф
банки, финансы, недвижимость, рф
Экономика, Банки, Финансы, Недвижимость, РФ
12:40 24.12.2025
 
Ипотечное кредитование в России ускорило рост

ЦБ: ипотечное кредитование в России ускорила рост до 1,4 процента

© РИА НовостиИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в ноябре ускорило рост до 1,4% с 1,2% в октябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в ноябре".
"По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 1,4% в ноябре после 1,2% в октябре. Активный рост в конце года в целом характерен для ипотечного сегмента", - говорится в документе.
Кроме того, спрос поддерживали новости об ужесточении условий "Семейной ипотеки" в 2026 году количество льготных кредитов будет ограничено одним на семью, поясняет регулятор. Ипотечный портфель на балансе банков увеличился на 1,5% (+1,4% в октябре).
Объемы выдач составили примерно 500 миллиардов рублей, как и в октябре. На кредиты с господдержкой пришлось около 80% всех выдач. Наиболее востребованной программой остается "Семейная ипотека", по ней выдано 358 миллиардов рублей (+9% к результату октября в 329 миллиардов рублей).
По предварительным данным, выдачи рыночной ипотеки по прежнему умеренные: предоставлено 110 миллиардов рублей после 120 миллиардов рублей в октябре. Рост в этом сегменте сдерживают высокие ставки. Так, средняя ставка по выданным за месяц рыночным кредитам в ноябре составила 19,5% (19,7% в октябре).
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Средства физлиц в российских банках выросли
12:33
 
ЭкономикаБанкиФинансыНедвижимостьРФ
 
 
