Ипотечное кредитование в России ускорило рост
2025-12-24T12:40+0300
экономика
банки
финансы
недвижимость
рф
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Ипотечное кредитование в России в ноябре ускорило рост до 1,4% с 1,2% в октябре, говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "О развитии банковского сектора РФ в ноябре". "По предварительным данным, задолженность населения по ипотеке увеличилась на 1,4% в ноябре после 1,2% в октябре. Активный рост в конце года в целом характерен для ипотечного сегмента", - говорится в документе. Кроме того, спрос поддерживали новости об ужесточении условий "Семейной ипотеки" в 2026 году количество льготных кредитов будет ограничено одним на семью, поясняет регулятор. Ипотечный портфель на балансе банков увеличился на 1,5% (+1,4% в октябре). Объемы выдач составили примерно 500 миллиардов рублей, как и в октябре. На кредиты с господдержкой пришлось около 80% всех выдач. Наиболее востребованной программой остается "Семейная ипотека", по ней выдано 358 миллиардов рублей (+9% к результату октября в 329 миллиардов рублей). По предварительным данным, выдачи рыночной ипотеки по прежнему умеренные: предоставлено 110 миллиардов рублей после 120 миллиардов рублей в октябре. Рост в этом сегменте сдерживают высокие ставки. Так, средняя ставка по выданным за месяц рыночным кредитам в ноябре составила 19,5% (19,7% в октябре).
рф
Новости
ru-RU
