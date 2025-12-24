Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил общий долг россиян по ипотеке
ЦБ оценил общий долг россиян по ипотеке
ЦБ оценил общий долг россиян по ипотеке
Общий долг россиян по ипотеке по итогам ноября превысил 23,2 триллиона рублей, это максимум с начала года, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России. | 24.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Общий долг россиян по ипотеке по итогам ноября превысил 23,2 триллиона рублей, это максимум с начала года, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России. С начала года показатель вырос на 6,8% - в январе задолженность по ипотеке в РФ составляла 21,8 триллиона рублей. По сравнению с октябрем задолженность по ипотеке выросла на 1,4%. Ранее ЦБ РФ сообщал, что ипотечное кредитование в России в ноябре ускорило рост до 1,4% с 1,2% в октябре. Регулятор отмечал, что спрос поддерживали новости об ужесточении условий "Семейной ипотеки" в 2026 году количество льготных кредитов будет ограничено одним на семью, поясняет регулятор. Ипотечный портфель на балансе банков в ноябре увеличился на 1,5% к октябрю. Объемы выдач в ноябре составили примерно 500 миллиардов рублей, как и в октябре. На кредиты с господдержкой пришлось около 80% всех выдач, отметил ЦБ.
15:38 24.12.2025
 
ЦБ оценил общий долг россиян по ипотеке

ЦБ: общий долг россиян по ипотеке в ноябре превысил 23,2 триллиона рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Сделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью
Сделки с недвижимостью. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Общий долг россиян по ипотеке по итогам ноября превысил 23,2 триллиона рублей, это максимум с начала года, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России.
С начала года показатель вырос на 6,8% - в январе задолженность по ипотеке в РФ составляла 21,8 триллиона рублей.
По сравнению с октябрем задолженность по ипотеке выросла на 1,4%.
Ранее ЦБ РФ сообщал, что ипотечное кредитование в России в ноябре ускорило рост до 1,4% с 1,2% в октябре. Регулятор отмечал, что спрос поддерживали новости об ужесточении условий "Семейной ипотеки" в 2026 году количество льготных кредитов будет ограничено одним на семью, поясняет регулятор. Ипотечный портфель на балансе банков в ноябре увеличился на 1,5% к октябрю.
Объемы выдач в ноябре составили примерно 500 миллиардов рублей, как и в октябре. На кредиты с господдержкой пришлось около 80% всех выдач, отметил ЦБ.
