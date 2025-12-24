https://1prime.ru/20251224/tsb-865877440.html
ЦБ оценил общий долг россиян по ипотеке
Общий долг россиян по ипотеке по итогам ноября превысил 23,2 триллиона рублей, это максимум с начала года, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России. | 24.12.2025
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Общий долг россиян по ипотеке по итогам ноября превысил 23,2 триллиона рублей, это максимум с начала года, выяснило РИА Новости, изучив данные Банка России. С начала года показатель вырос на 6,8% - в январе задолженность по ипотеке в РФ составляла 21,8 триллиона рублей. По сравнению с октябрем задолженность по ипотеке выросла на 1,4%. Ранее ЦБ РФ сообщал, что ипотечное кредитование в России в ноябре ускорило рост до 1,4% с 1,2% в октябре. Регулятор отмечал, что спрос поддерживали новости об ужесточении условий "Семейной ипотеки" в 2026 году количество льготных кредитов будет ограничено одним на семью, поясняет регулятор. Ипотечный портфель на балансе банков в ноябре увеличился на 1,5% к октябрю. Объемы выдач в ноябре составили примерно 500 миллиардов рублей, как и в октябре. На кредиты с господдержкой пришлось около 80% всех выдач, отметил ЦБ.
