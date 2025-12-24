Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ установил факты манипулирования на торгах Мосбиржи с валютными парами - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251224/tsb-865880231.html
ЦБ установил факты манипулирования на торгах Мосбиржи с валютными парами
ЦБ установил факты манипулирования на торгах Мосбиржи с валютными парами - 24.12.2025, ПРАЙМ
ЦБ установил факты манипулирования на торгах Мосбиржи с валютными парами
Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования на торгах Московской биржи при совершении сделок между АО "ИК "Питер Траст" и директором этой... | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T16:59+0300
2025-12-24T16:59+0300
экономика
рынок
россия
финансы
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования на торгах Московской биржи при совершении сделок между АО "ИК "Питер Траст" и директором этой компании Антоном Мамаевым с валютными парами доллар - рубль, юань - рубль, следует из сообщения регулятора. "Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования на торгах ПАО Московская биржа ... при совершении сделок между АО "ИК "Питер Траст" и Мамаевым Антоном Владимировичем с валютными парами доллар США / российский рубль, китайский юань / российский рубль", - говорится в сообщении. ЦБ указывает, что между АО "ИК "Питер Траст" и Мамаевым с 19 декабря 2022-го по 23 июня 2023 года совершались сделки с использованием двух режимов торгов в рамках одного торгового дня на валютном рынке биржи: сначала в системном режиме по рыночной цене, а затем через непродолжительное количество времени во внесистемном режиме по сопоставимым объемам и по ценам, которые значительно отличались от рыночных на тот момент. По итогам совершенных операций компания получила убыток, а Мамаев – соответствующий доход, добавляет регулятор. Ответственным сотрудником компании, осуществлявшим принятие и исполнение поручения генерального директора, как клиента, являлся Андрей Копоткин, занимавший в тот период должность начальника управления торговых операций. При этом Копоткин также выставлял заявки от имени компании на совершение сделок, что привело к тому, что поданные заявки по сопоставимым параметрам цены и объема с валютными парами заключались в системном режиме торгов между компанией и Мамаевым, уточняет ЦБ. Сделки, которые были совершены в системном режиме по предварительному соглашению между компанией в лице Копоткина и Мамаевым привели к существенным отклонениям объема торгов в период с 19 декабря 2022-го по 23 июня 2023 года, рассказал регулятор. Таким образом, по данным ЦБ, "ИК "Питер Траст", Копоткин и Мамаев нарушили запрет на манипулирование рынком. Банк России направил указанным лицам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, сообщил регулятор.
https://1prime.ru/20251223/birzha-865851330.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, россия, финансы, сша
Экономика, Рынок, РОССИЯ, Финансы, США
16:59 24.12.2025
 
ЦБ установил факты манипулирования на торгах Мосбиржи с валютными парами

ЦБ выявил манипулирование на торгах Мосбиржи при сделках с валютными парами

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Банк России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования на торгах Московской биржи при совершении сделок между АО "ИК "Питер Траст" и директором этой компании Антоном Мамаевым с валютными парами доллар - рубль, юань - рубль, следует из сообщения регулятора.
"Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования на торгах ПАО Московская биржа ... при совершении сделок между АО "ИК "Питер Траст" и Мамаевым Антоном Владимировичем с валютными парами доллар США / российский рубль, китайский юань / российский рубль", - говорится в сообщении.
ЦБ указывает, что между АО "ИК "Питер Траст" и Мамаевым с 19 декабря 2022-го по 23 июня 2023 года совершались сделки с использованием двух режимов торгов в рамках одного торгового дня на валютном рынке биржи: сначала в системном режиме по рыночной цене, а затем через непродолжительное количество времени во внесистемном режиме по сопоставимым объемам и по ценам, которые значительно отличались от рыночных на тот момент.
По итогам совершенных операций компания получила убыток, а Мамаев – соответствующий доход, добавляет регулятор.
Ответственным сотрудником компании, осуществлявшим принятие и исполнение поручения генерального директора, как клиента, являлся Андрей Копоткин, занимавший в тот период должность начальника управления торговых операций. При этом Копоткин также выставлял заявки от имени компании на совершение сделок, что привело к тому, что поданные заявки по сопоставимым параметрам цены и объема с валютными парами заключались в системном режиме торгов между компанией и Мамаевым, уточняет ЦБ.
Сделки, которые были совершены в системном режиме по предварительному соглашению между компанией в лице Копоткина и Мамаевым привели к существенным отклонениям объема торгов в период с 19 декабря 2022-го по 23 июня 2023 года, рассказал регулятор.
Таким образом, по данным ЦБ, "ИК "Питер Траст", Копоткин и Мамаев нарушили запрет на манипулирование рынком. Банк России направил указанным лицам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, сообщил регулятор.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.12.2025
Мосбиржа и "СПБ биржа" планируют запустить торги криптовалютой
Вчера, 20:31
 
ЭкономикаРынокРОССИЯФинансыСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала