ЦБ установил факты манипулирования на торгах Мосбиржи с валютными парами

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования на торгах Московской биржи при совершении сделок между АО "ИК "Питер Траст" и директором этой компании Антоном Мамаевым с валютными парами доллар - рубль, юань - рубль, следует из сообщения регулятора. "Банк России в ходе проверки установил факты манипулирования на торгах ПАО Московская биржа ... при совершении сделок между АО "ИК "Питер Траст" и Мамаевым Антоном Владимировичем с валютными парами доллар США / российский рубль, китайский юань / российский рубль", - говорится в сообщении. ЦБ указывает, что между АО "ИК "Питер Траст" и Мамаевым с 19 декабря 2022-го по 23 июня 2023 года совершались сделки с использованием двух режимов торгов в рамках одного торгового дня на валютном рынке биржи: сначала в системном режиме по рыночной цене, а затем через непродолжительное количество времени во внесистемном режиме по сопоставимым объемам и по ценам, которые значительно отличались от рыночных на тот момент. По итогам совершенных операций компания получила убыток, а Мамаев – соответствующий доход, добавляет регулятор. Ответственным сотрудником компании, осуществлявшим принятие и исполнение поручения генерального директора, как клиента, являлся Андрей Копоткин, занимавший в тот период должность начальника управления торговых операций. При этом Копоткин также выставлял заявки от имени компании на совершение сделок, что привело к тому, что поданные заявки по сопоставимым параметрам цены и объема с валютными парами заключались в системном режиме торгов между компанией и Мамаевым, уточняет ЦБ. Сделки, которые были совершены в системном режиме по предварительному соглашению между компанией в лице Копоткина и Мамаевым привели к существенным отклонениям объема торгов в период с 19 декабря 2022-го по 23 июня 2023 года, рассказал регулятор. Таким образом, по данным ЦБ, "ИК "Питер Траст", Копоткин и Мамаев нарушили запрет на манипулирование рынком. Банк России направил указанным лицам предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, сообщил регулятор.
