Турпоток в Москву за девять месяцев составил 20,2 миллиона человек

2025-12-24T06:45+0300
2025-12-24T06:45+0300
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Турпоток в Москву за девять месяцев этого года составил 20,2 миллиона человек, из них два миллиона - иностранцы, число гостей из стран дальнего зарубежья увеличилось на 11%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму. "За девять месяцев 2025 года турпоток в Москву составил 20,2 миллиона человек, из них 18,2 миллиона - российские туристы. Иностранный турпоток в Москву за январь-сентябрь этого года составил два миллиона человек. При этом число гостей из стран дальнего зарубежья увеличилось на 11%, что, в свою очередь, стимулировало рост загрузки гостиниц категорий 3-5 звезд на 3%", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в 2025 году чаще всего выбирают Москву для отдыха туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай, Индия, Вьетнам и другие. Из этого региона отмечен рост прибытий на 13% по сравнению с девятью месяцами 2024 года, на его долю пришлось 57% от всех прибытий из стран дальнего зарубежья. Кроме того, столица востребована среди путешественников Ближнего Востока - 26%. "Китай остается крупнейшим рынком среди стран дальнего зарубежья: Москву посетило более 347 тысяч туристов из Китая за девять месяцев, что на 14% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Также значительно увеличилось количество гостей из Индии - оно составило 54,7 тысячи человек, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Турпоток из Вьетнама за девять месяцев вырос в 1,4 раза, а количество гостей из Саудовской Аравии - в 1,2 раза. Туристический поток из Беларуси в столицу - 183 тысячи человек с января по сентябрь этого года, прирост более чем на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в пресс-службе. В Мостуризме уточнили, что каждый второй турист из Китая и Индии в 2025 году приезжал в Москву с культурно-познавательными целями. Доля китайских гостей, нацеленных на гастрономический туризм, увеличилась до 17%. Каждый седьмой гость из стран Ближнего Востока посетил столицу как бизнес-турист, а каждый десятый - ради событийной афиши. "Международный туризм также укрепляет устойчивость гостиничного сектора. Средняя загрузка отелей трех, четырех и пяти звезд по итогам девяти месяцев текущего года составила 74%. Одну треть загрузки всего номерного фонда обеспечили именно иностранные гости", - добавили в комитете.
06:45 24.12.2025
 
МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Турпоток в Москву за девять месяцев этого года составил 20,2 миллиона человек, из них два миллиона - иностранцы, число гостей из стран дальнего зарубежья увеличилось на 11%, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного комитета по туризму.
"За девять месяцев 2025 года турпоток в Москву составил 20,2 миллиона человек, из них 18,2 миллиона - российские туристы. Иностранный турпоток в Москву за январь-сентябрь этого года составил два миллиона человек. При этом число гостей из стран дальнего зарубежья увеличилось на 11%, что, в свою очередь, стимулировало рост загрузки гостиниц категорий 3-5 звезд на 3%", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в 2025 году чаще всего выбирают Москву для отдыха туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай, Индия, Вьетнам и другие. Из этого региона отмечен рост прибытий на 13% по сравнению с девятью месяцами 2024 года, на его долю пришлось 57% от всех прибытий из стран дальнего зарубежья. Кроме того, столица востребована среди путешественников Ближнего Востока - 26%.
"Китай остается крупнейшим рынком среди стран дальнего зарубежья: Москву посетило более 347 тысяч туристов из Китая за девять месяцев, что на 14% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Также значительно увеличилось количество гостей из Индии - оно составило 54,7 тысячи человек, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Турпоток из Вьетнама за девять месяцев вырос в 1,4 раза, а количество гостей из Саудовской Аравии - в 1,2 раза. Туристический поток из Беларуси в столицу - 183 тысячи человек с января по сентябрь этого года, прирост более чем на треть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - рассказали в пресс-службе.
В Мостуризме уточнили, что каждый второй турист из Китая и Индии в 2025 году приезжал в Москву с культурно-познавательными целями. Доля китайских гостей, нацеленных на гастрономический туризм, увеличилась до 17%. Каждый седьмой гость из стран Ближнего Востока посетил столицу как бизнес-турист, а каждый десятый - ради событийной афиши.
"Международный туризм также укрепляет устойчивость гостиничного сектора. Средняя загрузка отелей трех, четырех и пяти звезд по итогам девяти месяцев текущего года составила 74%. Одну треть загрузки всего номерного фонда обеспечили именно иностранные гости", - добавили в комитете.
 
