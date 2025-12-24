https://1prime.ru/20251224/ukraina-865856346.html

МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Киевская власть довела народ Украины до крайней степени отчаяния, об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Звучит предельно жестко. Множество мужчин на Украине идут на крайние меры, чтобы не попасть в ТЦК. Кто-то кончает с собой, кто-то идет в ТЦК с гранатой, кто-то стреляет, кто-то нападает и убивает представителей ТЦК. Формы разные, но суть одна — это пограничные, предельные проявления отчаяния", — написал он.При этом депутат подчеркнул, что упомянутые им случаи свидетельствуют о "глубоком внутреннем надломе общества"."Человек доводится до состояния, в котором он готов либо уничтожить себя, либо пойти на прямое насилие, но не видит для себя ни одного легального, коллективного, безопасного способа защиты. И при этом, находясь в таком крайнем эмоциональном и психологическом состоянии, люди не выходят на живой массовый протест против режима Зеленского", — отметил Дмитрук.В последнее время киевский режим столкнулся с острой нехваткой личного состава в армии, а агрессивные действия сотрудников военкоматов по принудительной мобилизации вызывают постоянные скандалы и протесты. В сети широко распространены видео насильственной мобилизации в ВСУ, где видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя физическую силу. В свою очередь, мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать призыва: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются в домах, избегая выхода на улицы.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине приняли массовый характер. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют своей властью, избивают людей, сбивают их на машинах и провоцируют ДТП для задержания граждан. На фоне этого в украинских и западных соцсетях и СМИ увеличивается количество публикаций с призывами к местным жителям оказывать сопротивление ТЦК и противостоять принудительной мобилизации.

