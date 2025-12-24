Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Звучит жестко": депутат Рады забил тревогу из-за ситуации на Украине - 24.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251224/ukraina-865856346.html
"Звучит жестко": депутат Рады забил тревогу из-за ситуации на Украине
"Звучит жестко": депутат Рады забил тревогу из-за ситуации на Украине - 24.12.2025, ПРАЙМ
"Звучит жестко": депутат Рады забил тревогу из-за ситуации на Украине
Киевская власть довела народ Украины до крайней степени отчаяния, об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T01:27+0300
2025-12-24T01:27+0300
политика
украина
общество
всу
рада
тцк
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Киевская власть довела народ Украины до крайней степени отчаяния, об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук."Звучит предельно жестко. Множество мужчин на Украине идут на крайние меры, чтобы не попасть в ТЦК. Кто-то кончает с собой, кто-то идет в ТЦК с гранатой, кто-то стреляет, кто-то нападает и убивает представителей ТЦК. Формы разные, но суть одна — это пограничные, предельные проявления отчаяния", — написал он.При этом депутат подчеркнул, что упомянутые им случаи свидетельствуют о "глубоком внутреннем надломе общества"."Человек доводится до состояния, в котором он готов либо уничтожить себя, либо пойти на прямое насилие, но не видит для себя ни одного легального, коллективного, безопасного способа защиты. И при этом, находясь в таком крайнем эмоциональном и психологическом состоянии, люди не выходят на живой массовый протест против режима Зеленского", — отметил Дмитрук.В последнее время киевский режим столкнулся с острой нехваткой личного состава в армии, а агрессивные действия сотрудников военкоматов по принудительной мобилизации вызывают постоянные скандалы и протесты. В сети широко распространены видео насильственной мобилизации в ВСУ, где видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя физическую силу. В свою очередь, мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать призыва: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются в домах, избегая выхода на улицы.Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине приняли массовый характер. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют своей властью, избивают людей, сбивают их на машинах и провоцируют ДТП для задержания граждан. На фоне этого в украинских и западных соцсетях и СМИ увеличивается количество публикаций с призывами к местным жителям оказывать сопротивление ТЦК и противостоять принудительной мобилизации.
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865132096.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, общество , всу, рада, тцк
Политика, УКРАИНА, Общество , ВСУ, Рада, ТЦК
01:27 24.12.2025
 
"Звучит жестко": депутат Рады забил тревогу из-за ситуации на Украине

Депутат Рады Дмитрук: режим Зеленского довел украинское общество до отчаяния

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 дек – ПРАЙМ. Киевская власть довела народ Украины до крайней степени отчаяния, об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Звучит предельно жестко. Множество мужчин на Украине идут на крайние меры, чтобы не попасть в ТЦК. Кто-то кончает с собой, кто-то идет в ТЦК с гранатой, кто-то стреляет, кто-то нападает и убивает представителей ТЦК. Формы разные, но суть одна — это пограничные, предельные проявления отчаяния", — написал он.
При этом депутат подчеркнул, что упомянутые им случаи свидетельствуют о "глубоком внутреннем надломе общества".
"Человек доводится до состояния, в котором он готов либо уничтожить себя, либо пойти на прямое насилие, но не видит для себя ни одного легального, коллективного, безопасного способа защиты. И при этом, находясь в таком крайнем эмоциональном и психологическом состоянии, люди не выходят на живой массовый протест против режима Зеленского", — отметил Дмитрук.
В последнее время киевский режим столкнулся с острой нехваткой личного состава в армии, а агрессивные действия сотрудников военкоматов по принудительной мобилизации вызывают постоянные скандалы и протесты. В сети широко распространены видео насильственной мобилизации в ВСУ, где видно, как представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, часто применяя физическую силу. В свою очередь, мужчины призывного возраста всеми возможными способами пытаются избежать призыва: нелегально покидают страну, поджигают военкоматы, скрываются в домах, избегая выхода на улицы.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине приняли массовый характер. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют своей властью, избивают людей, сбивают их на машинах и провоцируют ДТП для задержания граждан. На фоне этого в украинских и западных соцсетях и СМИ увеличивается количество публикаций с призывами к местным жителям оказывать сопротивление ТЦК и противостоять принудительной мобилизации.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
"Массово покидают": в Раде запаниковали из-за произошедшего на фронте
2 декабря, 15:45
 
ПолитикаУКРАИНАОбществоВСУРадаТЦК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала