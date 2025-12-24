https://1prime.ru/20251224/ukraina-865889443.html

Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга

Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга - 24.12.2025, ПРАЙМ

Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга

Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга, обменяв ВВП-варранты суммой 2,63 миллиарда долларов на облигации нескольких серий с погашением в... | 24.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-24T20:55+0300

2025-12-24T20:55+0300

2025-12-24T20:55+0300

финансы

россия

украина

минфин

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга, обменяв ВВП-варранты суммой 2,63 миллиарда долларов на облигации нескольких серий с погашением в 2030-м, 2032-м и 2034 годах, сообщили в министерстве финансов страны. Минфин 18 декабря сообщал, что Украина договорилась с владельцами ВВП-варрантов страны о реструктуризации привязанного к ВВП долга. "Украина завершила реструктуризацию ВВП-варрантов… Согласно условиям реструктуризации, ВВП-варранты на сумму 2,63 миллиарда долларов были обменяны на новые облигации серии C с погашением в 2032 году на общую сумму 3,497 миллиарда долларов, а также на облигации серии B с погашением в 2030 и 2034 годах на сумму 16,9 миллиона долларов каждой серии. Все ВВП-варранты были аннулированы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина. В ведомстве отметили, что без этой реструктуризации выплаты по ВВП-варрантам в 2025-2041 годах могли бы достичь от 6 до 20 миллиардов долларов. Украина просрочила выплату 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступал 2 июня 2025 года. На этом фоне международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings объявило о сохранении долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Украины в иностранной валюте на уровне "SD" ("выборочный дефолт"). В том числе рейтинг по бумагам, привязанным к ВВП и по которым выплата не была совершена в срок, понижен до уровня "дефолт" ("D") с "CC". ВВП-варрант - это государственная бумага, где выплаты связаны с ростом ВВП: при превышении установленного уровня держатели получают дополнительные суммы. Это инструмент, привязывающий доходность к экономическим показателям страны. Украина обязана выплачивать по ВВП-варрантам 2015 года при росте ВВП свыше 3%, что произошло в 2023 году.

https://1prime.ru/20251223/ukraina-865825613.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, украина, минфин, мировая экономика