Переговоры по Украине должны вестись в закрытом режиме, заявил Песков

МОСКВА, 24 дек - ПРАЙМ. В Кремле по-прежнему считают, что переговоры по урегулированию украинского конфликта должны вестись в закрытом режиме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, здесь не будет комментариев. Мы по-прежнему считаем, что все должно вестись в закрытом режиме", - ответил Песков РБК на просьбу прокомментировать публикацию агентства Блумберг о якобы планах Москвы добиться изменений в разработанном США и Украиной мирном плане из 20 пунктов.

