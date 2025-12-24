Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Постпред США в НАТО рассказал о спорных вопросах по Украине - 24.12.2025, ПРАЙМ
Постпред США в НАТО рассказал о спорных вопросах по Украине
2025-12-24T22:14+0300
общество
украина
сша
нато
fox news
ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Спорные вопросы урегулирования на Украине сводятся к обсуждению территорий, сообщил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер. "Суть в том, что в конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона, зона экономических возможностей, и поскольку мы в основном урегулировали с украинцами вопросы безопасности, я думаю, что Россия, скажем, не будет против этого возражать", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
общество , украина, сша, нато, fox news
Общество , УКРАИНА, США, НАТО, Fox News
22:14 24.12.2025
 
Постпред США в НАТО рассказал о спорных вопросах по Украине

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
© AP Photo / Paul Vernon
ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Спорные вопросы урегулирования на Украине сводятся к обсуждению территорий, сообщил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер.
"Суть в том, что в конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона, зона экономических возможностей, и поскольку мы в основном урегулировали с украинцами вопросы безопасности, я думаю, что Россия, скажем, не будет против этого возражать", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.12.2025
Украина завершила реструктуризацию привязанного к ВВП долга
