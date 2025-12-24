https://1prime.ru/20251224/ukraina-865891876.html
Постпред США в НАТО рассказал о спорных вопросах по Украине
Постпред США в НАТО рассказал о спорных вопросах по Украине - 24.12.2025, ПРАЙМ
Постпред США в НАТО рассказал о спорных вопросах по Украине
Спорные вопросы урегулирования на Украине сводятся к обсуждению территорий, сообщил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер. | 24.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-24T22:14+0300
2025-12-24T22:14+0300
2025-12-24T22:14+0300
общество
украина
сша
нато
fox news
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864656423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0b886f0df354996132a436778c9d60a5.jpg
ВАШИНГТОН, 24 дек - ПРАЙМ. Спорные вопросы урегулирования на Украине сводятся к обсуждению территорий, сообщил постпред США в НАТО Мэттью Уитакер. "Суть в том, что в конечном итоге все будет зависеть от территории и от того, как она будет разделена, будь то демилитаризованная зона, зона экономических возможностей, и поскольку мы в основном урегулировали с украинцами вопросы безопасности, я думаю, что Россия, скажем, не будет против этого возражать", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
https://1prime.ru/20251224/ukraina-865889443.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864656423_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_a203693d62ef4473329db9cf9e195f72.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, нато, fox news
Общество , УКРАИНА, США, НАТО, Fox News
Постпред США в НАТО рассказал о спорных вопросах по Украине
Уитакер: спорные вопросы урегулирования на Украине сводятся к обсуждению территорий